Политолог раскрыл, как Белоруссия может заставить Украину капитулировать

03 июня 2025, 16:00

Политолог Фельдман: наступление Белоруссии на Украину может привести к капитуляции

Фото: iStock/ffikretow

10 августа Лукашенко сообщил, что накануне белорусские силы противовоздушной обороны сбили над территорией страны несколько воздушных целей — предположительно, ударных беспилотников, — летевших со стороны Украины.





Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» заявил, что Владимир Зеленский своими резкими заявлениями по поводу наступательной операции со стороны Белоруссии поддерживает свое общество в мобилизованном состоянии и выбивает финансовые и военные ресурсы из Запада.





«Вся наша граница союзного государства с Украиной — это линия боевого соприкосновения сейчас. Большие наступательные операции планируются за полгода, минимум за 3 месяца, и если такой план есть, то соответствующее решение принято уже достаточно давно. Оно никак не связано с текущей политической конъюнктурой. Наступление со стороны Белорусии мне как политологу видится одним из наиболее эффективных инструментов принуждения Украины к капитуляции. Если такой план есть, то в нем, безусловно, присутствует военная целесообразность», — объяснил он.