Мединский раскрыл детали самого масштабного с начала СВО обмена военнопленными

02 июня 2025, 21:40

Мединский: в самый масштабный обмен пленными войдут от 1000 до 1200 солдат

Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)

В самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной могут войти от 1000 до 1200 человек. Детали обмена раскрыл глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский, слова которого приводит ТАСС.