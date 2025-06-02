Мединский раскрыл детали самого масштабного с начала СВО обмена военнопленными
В самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной могут войти от 1000 до 1200 человек. Детали обмена раскрыл глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что обмен военнопленными будет паритетным. В настоящее время ведётся подсчёт. Предполагается, что в обмен могут войти до 1200 человек.
Мединский добавил, что в первую очередь обмен будет включать в себя тяжелораненых, тяжело больных и молодых военных в возрасте до 25 лет.
Второй раунд переговоров Киева и Москвы состоялся в Стамбуле 2 июня.
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