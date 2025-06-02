Мединский раскрыл детали самого масштабного с начала СВО обмена военнопленными

Мединский: в самый масштабный обмен пленными войдут от 1000 до 1200 солдат
Владимир Мединский (фото: medinskiy.ru)

В самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной могут войти от 1000 до 1200 человек. Детали обмена раскрыл глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский, слова которого приводит ТАСС.



Отмечается, что обмен военнопленными будет паритетным. В настоящее время ведётся подсчёт. Предполагается, что в обмен могут войти до 1200 человек.

Мединский добавил, что в первую очередь обмен будет включать в себя тяжелораненых, тяжело больных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Второй раунд переговоров Киева и Москвы состоялся в Стамбуле 2 июня.

Анастасия Чинкова

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