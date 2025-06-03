Минобороны: ВС России освободили Андреевку в Сумской области
Российские войска продолжают продвижение в Сумской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Андреевка.
В ходе боев российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области. Под удары попали скопления живой силы и техники, а также склады боеприпасов украинской армии.
По данным Минобороны, потери ВСУ за минувшие сутки составили более 230 военнослужащих, уничтожены десятки единиц техники и вооружения.
Читайте также: