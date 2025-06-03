Политолог раскрыл, с какой целью Украина на самом деле пошла на переговоры

03 июня 2025, 13:00

Политолог Фельдман: Украина играет спектакль перед Трампом, и он будет долго

Фото: iStock/3dmitry

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня.





Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что у людей происходит «разрыв мозга и шаблона», однако переговоры теперь будут идти долго, и это станет частью новой политической реальности.





«Идут активные боевые действия, Украина в отношении нас применяет диверсионные террористические методы, но тем не менее идут переговоры. Люди не понимают, но переговоры эти нужны для того, чтобы каждая из сторон демонстрировала свое стремление к миру», — сказал эксперт.

«Украина преследует целью спектакль, который разыгрывает перед глазами Дональда Трампа — главного, возможно, единственного зрителя постановки. Будет очередная встреча переговорных групп, где они обменяются впечатлениями о выдвинутых в проектах меморандумах, каждая сторона публично заявит о том, что эти проекты не приемлемы для реализации, не устраивают визави. Соответственно, дальше будут вносить какие-то правки в эти проекты, но они не будут существенными, потому что принципиальные моменты корректировке не поддаются», — объяснил Фельдман.