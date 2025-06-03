03 июня 2025, 12:54

Депутат Алексей Журавлев: Запад не хочет мира, а лишь эскалирует конфликт

Фото: Istock/aleks0649

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Запад не стремится к прекращению конфликта на Украине, а лишь усиливает эскалацию.





По его мнению, европейские страны преследуют цель уничтожить Россию из-за несовместимости ценностей.



Журавлев считает, что дипломатические переговоры с Киевом и западными партнерами не принесут результатов, пока Россия не добьется успехов на поле боя. Он подчеркнул, что продвижение на фронте является единственным способом изменить ситуацию.





«Запад не хочет мира, а стремится уничтожить Россию из-за чуждых ценностей», — отметил политик NEWS.ru.

