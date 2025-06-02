Политолог оценил переговоры между Россией и Украиной

02 июня 2025, 18:59

Международник Газарян: Киев не заинтересован в неконфликтном решении ситуации

Фото: iStock/Diy13

Политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян оценил итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Его слова приводит «Постньюс».





Он считает, что Владимир Зеленский подходит к попыткам урегулирования ситуации на Украине с конфликтной стороны. Газарян считает, что киевские власти так и не поняли, что некоторые вопросы необходимо решать, исходя из собственных национальных интересов.





«Одним из ведущих является интерес в обеспечении безопасности, перемирия и выстраивании хоть какой-то реальной платформы для диалога, чтобы банально не гибли украинские мужчины и Украина фактически не становилась безлюдной пустыней», — отметил Газарян.