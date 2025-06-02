Политолог оценил переговоры между Россией и Украиной
Международник Газарян: Киев не заинтересован в неконфликтном решении ситуации
Политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян оценил итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Его слова приводит «Постньюс».
Он считает, что Владимир Зеленский подходит к попыткам урегулирования ситуации на Украине с конфликтной стороны. Газарян считает, что киевские власти так и не поняли, что некоторые вопросы необходимо решать, исходя из собственных национальных интересов.
«Одним из ведущих является интерес в обеспечении безопасности, перемирия и выстраивании хоть какой-то реальной платформы для диалога, чтобы банально не гибли украинские мужчины и Украина фактически не становилась безлюдной пустыней», — отметил Газарян.
По словам эксперта, Украину могут спасти США, для этого Киев должен изменить свой подход. В противном случае позитивных итогов киевскому режиму ждать не стоит.