Политолог спрогнозировал дальнейший ход СВО после переговоров России и Украины

03 июня 2025, 12:19

Политолог Фельдман: президент РФ не уступит российские территории

Фото: iStock/Diy13

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле завершился 2 июня. Стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию, а также договорились о новом обмене пленными. Консультации прошли в закрытом режиме и продлились около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский после встречи заявил журналистам, что стороны также договорились о ряде практических шагов.





Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что прошедшие переговоры состоялись в том числе для решения ряда гуманитарных вопросов.





«Но если кто-то ожидал от этой встречи снятия непримиримых политических разногласий, то, конечно, эти люди заблуждались. Разногласия настолько глубоки, что в ближайшей перспективе только на поле боя может быть поставлена точка в этом вопросе», — сказал он.

«Они наш проект меморандума назвали ультиматумом. Я бы не употреблял столь жесткую формулировку. Назвал бы его предложением о мягкой капитуляции. Страна, которая успешно наступает и считает, что в течение определенного времени достигнет цели специальной военной операции, имеет все возможности и основания предложить противнику поберечь жизни и капитулировать раньше. Но они отвергли это предложение», — объяснил политолог.

«Позиция России не изменилась, мы владеем инициативой и имеем право на жесткость своих позиций. Если кто-то ждал, что президент России будет торговаться российской территорией — это проблемы тех, кто не читал Конституцию России и не знает, что ограничивает и что определяет полномочия верховной власти», — завершил Фельдман.