Политолог рассказал, чего ожидать от переговоров России и Украины в Турции
Начало третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле запланировано на сегодняшний вечер — в 19:00 по московскому времени. Украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле — с российской делегацией, пишут украинские СМИ. Российская переговорная группа в Стамбуле по-прежнему состоит из четырех основных членов делегации и четырех экспертов. Возглавляет делегацию Российской Федерации Владимир Мединский.
Владимир Зеленский внес изменения в состав делегации Украины для переговоров с РФ. Представлять Киев на встрече в Стамбуле будут 14 человек. Главой украинской делегации вновь стал Рустем Умеров.
Ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» заявил, что состав делегации не играет никакой роли, потому что это переменные составляющие, а сумма остается неизменной.
«Нет никаких ожиданий. По сути, это переговоры ради переговоров, украинцам нужно продемонстрировать Вашингтону, что они минимально выполняют пожелания Трампа о продолжении дипломатического процесса. Мы демонстрируем, что мы тоже не выходим из этого процесса. Гуманитарные вопросы необходимо решать», — дополнил он.
По его словам, Россия на переговорах еще раз выдвинет условия, предложения, комплексное видение.
«У Турции важный статус. Многие страны претендовали на роль посредников. Турция не навязывает решения ни нам, ни украинцам, укрепляют свой дипломатический потенциал», — объяснил политолог.
Антон Гришаев подчеркнул, что позитивен сам факт переговоров, и есть надежда на то, что оппоненты смогут более трезво оценить свои перспективы.