Политолог рассказал, чего ожидать от переговоров России и Украины в Турции

23 июля 2025, 16:33

Политолог Гришанов: переговоры России и Украины в Турции являются демонстрацией

Фото: iStock/tumsasedgars

Начало третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле запланировано на сегодняшний вечер — в 19:00 по московскому времени. Украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле — с российской делегацией, пишут украинские СМИ. Российская переговорная группа в Стамбуле по-прежнему состоит из четырех основных членов делегации и четырех экспертов. Возглавляет делегацию Российской Федерации Владимир Мединский.





Владимир Зеленский внес изменения в состав делегации Украины для переговоров с РФ. Представлять Киев на встрече в Стамбуле будут 14 человек. Главой украинской делегации вновь стал Рустем Умеров.



Ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» заявил, что состав делегации не играет никакой роли, потому что это переменные составляющие, а сумма остается неизменной.





«Нет никаких ожиданий. По сути, это переговоры ради переговоров, украинцам нужно продемонстрировать Вашингтону, что они минимально выполняют пожелания Трампа о продолжении дипломатического процесса. Мы демонстрируем, что мы тоже не выходим из этого процесса. Гуманитарные вопросы необходимо решать», — дополнил он.

«У Турции важный статус. Многие страны претендовали на роль посредников. Турция не навязывает решения ни нам, ни украинцам, укрепляют свой дипломатический потенциал», — объяснил политолог.