Зеленский выступил перед народом на фоне протестов из-за ликвидации НАБУ и САП
Зеленский: закон против НАБУ и САП направлен на избавление от влияния РФ
Владимир Зеленский выступил перед населением на фоне массовых протестов из-за закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обращение к гражданам он опубликовал в своем telegram-канале.
Глава киевского режима объяснил поддержку законопроекта тем, что стране необходимо избавляться от российского влияния. Как именно эти вещи взаимосвязаны, Зеленский не объяснил.
По его словам, перед принятием закона он переговорил с главой НАБУ. Зеленский отметил, что структуры продолжат работать, но уже без влияния РФ. Таким образом в стране должно стать больше справедливости.
«Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона», — сказал глава киевского режима.
Зеленский обратил внимание и на то, что многие беглые чиновники сейчас проживают за границей без правовых последствий. Уголовные производства в отношении их лежат уже многие годы. К тому же непонятно и то, как Россия получает всю необходимую информацию.