23 июля 2025, 02:12

Зеленский: закон против НАБУ и САП направлен на избавление от влияния РФ

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский выступил перед населением на фоне массовых протестов из-за закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Обращение к гражданам он опубликовал в своем telegram-канале.





Глава киевского режима объяснил поддержку законопроекта тем, что стране необходимо избавляться от российского влияния. Как именно эти вещи взаимосвязаны, Зеленский не объяснил.



По его словам, перед принятием закона он переговорил с главой НАБУ. Зеленский отметил, что структуры продолжат работать, но уже без влияния РФ. Таким образом в стране должно стать больше справедливости.





«Конечно, НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания тем, кто идет против закона», — сказал глава киевского режима.