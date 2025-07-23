Зеленский расширил делегацию Украины для переговоров с Россией
Состав украинской делегации для переговоров с Россией расширил Владимир Зеленский. Количество переговорщиков со стороны Киева составит 14 человек, сказано на сайте главы киевского режима.
В документе говорится, что среди них будет представитель омбудсмена Верховной рады в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса и замначальника генштаба ВСУ Евгений Острянский. Главой украинской делегации назначен глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
По информации источника «Известий», состав российской делегации не изменился, в переговорной группе четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Ранее Зеленский говорил, что новый раунд переговоров России и Украины состоится 23 июля в Турции. Глава киевского режима анонсировал его 21 июля.
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