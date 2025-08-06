Политолог рассказал, зачем приехал американский спецпосланник Уиткофф и что будет после его встречи с Путиным

06 августа 2025, 15:37

Политолог Светов: от встречи Путина и Уиткоффа ничего не стоит ожидать

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского главы Стива Уиткоффа.





Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» отметил, что Уиткоффа знакомят с Россией и с разными сторонами ее жизни.





«Он был в Петербурге, встречался в президентской библиотеке с Путиным, перед этим побывал в Исаакиевском соборе, а также его принимали в Петербургской синагоге, где, как мне рассказывали, он был поражен, поражен красотой», — сказал он.

«Он приезжает пятый раз, несколько раз подолгу разговаривал с президентом, но результаты пока прежние. Все время идет речь о интересах Украины, не обидится ли она. От нас требует одно — остановиться. И господин Трамп тоже требует это, поэтому и грозит новыми санкциями», — объяснил Светов.

«Я думаю, они с Владимиром Путиным будут говорить про Украину и про Ближний Восток. Про сочетание этих двух конфликтов, как их можно урегулировать, учитывая интересы сторон. Но прорывных решений я не жду», — поделился журналист.