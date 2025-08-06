Алиев и Пашинян встретятся с Трампом в Белом доме
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом говорится в официальном заявлении армянского правительства.
Как сказано в сообщении, сначала Пашинян проведет личную встречу с Трампом, где они обсудят углубления стратегического партнерства между Арменией и США. После пройдет уже трехсторонняя встреча лидеров стран.
Источники издания The Washington Post рассказали, что после переговоров стороны объявят о мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией. Напомним, страны уже долгое время находятся в конфронтации.
Предварительно, встреча должна состояться 7-8 августа.
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