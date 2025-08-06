Алиев и Пашинян встретятся с Трампом в Белом доме

06 августа 2025, 10:44

Фото: iStock/Vacclav

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом говорится в официальном заявлении армянского правительства.