Путин 7 августа встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном

06 августа 2025, 12:21

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 7 августа встретится со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.





Отмечается, что глава ОАЭ прибудет в Россию с официальным визитом для переговоров с российским лидером. На них стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а еще актуальные вопросы по международной повестке. К тому эже будет затронута тема конфлитка на Ближнем Востоке.





«Седьмого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом», — сказано в сообщении Кремля.