Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского главы Стива Уиткоффа. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.
Это уже пятый визит Стива Уиткоффа в Москву за 2025 год. Ранее о его намерении посетить столицу рассказал президент США Дональд Трамп. По сообщению РИА Новости, спецпосланник американского лидера прилетел в Россию сегодня рано утром.
Редакция Радио 1 выкладывала видео с кортежем Уиткоффа, который выехал из аэропорта Внуково. О возможности встречи Путина и спецпосланника до этого говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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