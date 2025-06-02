RT: Журналист WSJ Люксмур испугался и не смог взять интервью у Мединского

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Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур из-за испуга отказался от интервью с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским. При этом журналист ранее сам попросил уделить ему время. Об этом сообщает RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло.



Мединский, из уважения к роли США в мирном процессе и стремления донести до американской стороны достоверную информацию, предложил Люксмуру побеседовать по дороге в аэропорт в автомобиле.

«России важно, чтобы американцы понимали истинное положение дел», — пояснил Придыбайло.
В ответ на это Люксмур проявил заметную нервозность. Сначала он отказался от предложения, затем консультировался со своей редакцией. В итоге журналист провел в машине российского политика лишь около минуты, после чего покинул автомобиль.

«Наш западный коллега уходит куда-то вдаль, The Wall Street Journal не получит эксклюзив от Владимира Мединского», — заключил корреспондент RT.
Ранее «Радио 1» передавало, что был опубликован полный текст российского меморандума, переданного Украине. Документ включает в себя три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.
Мария Моисеева

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