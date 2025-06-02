RT: Журналист WSJ Люксмур испугался и не смог взять интервью у Мединского

02 июня 2025, 23:23

Фото: iStock/microgen

Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур из-за испуга отказался от интервью с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским. При этом журналист ранее сам попросил уделить ему время. Об этом сообщает RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло.





Мединский, из уважения к роли США в мирном процессе и стремления донести до американской стороны достоверную информацию, предложил Люксмуру побеседовать по дороге в аэропорт в автомобиле.





«России важно, чтобы американцы понимали истинное положение дел», — пояснил Придыбайло.

«Наш западный коллега уходит куда-то вдаль, The Wall Street Journal не получит эксклюзив от Владимира Мединского», — заключил корреспондент RT.