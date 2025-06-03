Медведев после событий с атаками Украины заверил, что «возмездие неизбежно»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что «возмездие неизбежно».
По словам Медведева, ВС РФ активно наступают и громят врага.
«Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно», — написал российский политик.
Зампред Совбеза РФ добавил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для «компромиссного мира», а для победы над «нацистской властью».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.