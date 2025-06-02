Политолог Светов назвал обмен пленными между РФ и Украиной положительным шагом
Договорённость об обмене пленными является положительным шагом в рамках мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.
«Можно только приветствовать, что российские солдаты вернутся из плена… Поэтому то, что этот обмен состоится, это, безусловно, положительный шаг этих переговоров», — заявил Светов в беседе с RT.
Напомним, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По итогу встречи стороны договорились об обмене телами погибших по формуле «6000 на 6000», а также всеми тяжелобольными военнопленными и солдатами от 18 до 25 лет. Кроме того, представители конфликтующих стран договорились о том, что их встречи продолжатся.
Сейчас, по данным RT, члены российской делегации уже направляются в аэропорт для вылета в Москву.