Получил ранение на СВО, пережил смерть брата и извинился перед Ургантом: судьба депутата Госдумы Виталия Милонова и его мнение про Дмитрия Диброва
23 января российскому политику Виталию Милонову исполняется 52 года. Он известен не только как депутат Госдумы и автор резонансных инициатив, но и как участник громких дискуссий о публичных личностях и культурных явлениях. В чем парламентарий обвинял Ивана Урганта, что говорил о скандальном видео с Дмитрием Дибровым и какие факты известны о его личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Виталия Милонова: ранние годы и образованиеВиталий Валентинович Милонов родился 23 января 1974 года в Санкт-Петербурге. Его отец, офицер флота Валентин Николаевич, и мать, учитель начальных классов Татьяна Евгеньевна, долго ждали появления ребенка и с теплом относились к сыну.
Будущий политик рос баловником, предпочитавшим уличные компании школьным урокам. Успеваемость была невысокой — Милонов окончил школу троечником.
После выпуска он собирался продолжить дело отца и поступить в Военно-инженерное техническое училище, однако по медицинским причинам в высшее учебное заведение его не приняли. Затем Милонов стал студентом филологического факультета Ленинградского государственного университета, но из-за низких показателей его отчислили.
Только в 2006 году он получил диплом Северо-Западного института госслужбы при президенте РФ, где изучал государственное и муниципальное управление. Позднее стал заочником Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В 2017 году обучение в Санкт-Петербургской духовной академии завершить не смог — отчислили за академическую задолженность.
Начало политической карьеры МилоноваПолитическая деятельность Милонова началась в начале 1990-х годов. Он присоединился к Свободной демократической партии России. В этот же период при атеистических взглядах в семье Милонов неожиданно проявил интерес к религии и стал посещать евангелические собрания.
В 1998 году Милонов участвовал в выборах в парламент Петербурга, но проиграл. Во втором туре он поддержал Вадима Тюльпанова из партии «Единство» и впоследствии стал его помощником. Этот выбор коллеги восприняли как предательство.
Итогом дальнейшей карьеры стало избрание в Законодательное собрание Санкт-Петербурга четвертого, а затем пятого созывов. Милонов получил несколько руководящих должностей в комитетах, возглавил комиссию по устройству госвласти и местному самоуправлению, а также вошел в бюджетно-финансовый комитет.
Работа в Государственной думе и служба на СВОВ 2016 году Милонова избрали депутатом Госдумы VII созыва от «Единой России» и вошел в комитет по международным делам. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР в феврале 2022 года он публично поддержал спецоперацию РФ на Украине. Когда объявили частичную мобилизацию, он выразил готовность отправиться в зону боевых действий.
В 2023 году Милонов вернулся из Донбасса, где пять месяцев служил контрактником — старшим наводчиком противотанковой артиллерийской батареи. Будучи депутатом, он не получал зарплату в период службы. Кадры участия парламентария в боях вошли в документальный фильм «Звезды на передовой».
В дальнейшем Милонов комментировал ряд международных тем, включая обсуждение прав трансгендерных женщин* в США, а также вопросы, связанные с мемориальными решениями вокруг гибели Евгения Пригожина.
Законодательные инициативы и общественная позицияШирокую известность Милонов получил в 2011 году после внесения закона об ответственности за «пропаганду гомосексуализма* и педофилии». Документ был принят, вызвав резонанс как в России, так и за рубежом. Милонов пытался использовать закон для привлечения к ответственности артистов, выступавших в поддержку ЛГБТ-сообщества*, в том числе Леди Гагу, Мадонну и Rammstein, приезжавших с концертами в Петербург.
В 2012 году депутат выступил за запрет преподавания теории Дарвина в школах, заявив, что человек произошел по воле Бога. В этот же период он предложил предоставить гражданские права эмбрионам — инициативу коллеги отнесли к категори «бредовых».
Милонов также известен критикой «Евровидения», отрицательной позицией по вопросу бесплатных абортов, борьбой с нелегальной миграцией и поиском способов регулирования информации в интернете. Среди его предложений встречались и необычные — лицензирование секс-шопов и продажа их продукции по рецептам, создание кодекса поведения туристов, административные меры для артистов, использующих ненормативную лексику, а также санкции против любителей экстремальных селфи.
При этом ряд инициатив получил одобрение. Среди них — ограничение трансжиров в продуктах и крупные штрафы для коммунальных служб за нарушение стандартов обслуживания населения. После трагедии в казанской гимназии в 2021 году он поддержал усиление требований к владельцам оружия, включая обязательное психиатрическое освидетельствование.
Скандалы и резкие высказывания Виталия МилоноваВ 2016 году Милонов оказался в центре конфликта вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Он обвинил коллег в попытке заработать политические очки и заявил, что их предки «варили христиан в котлах и отдавали зверям». Позднее в золотой рясе он провел крестный ход вокруг храма.
Высказывания политика неоднократно становились причиной международных споров. В 2020 году Азербайджан запретил ему въезд после посещения Нагорного Карабаха и встречи с Араиком Арутюняном. В 2021 году российский МИД получил протестную ноту, поскольку Милонов назвал азербайджанские власти «дикарями».
Еще один громкий эпизод связан с выходом фильма «Золушка» (2021) режиссера Кэй Кэннон. Образ крестной феи, которого сыграл актер и дизайнер Билли Портер, вызвал возмущение парламентария. Он предложил запретить прокат картины в России, а чиновников, продвигающих показ, отправлять «на перевоспитание в отдел культуры Чечни».
Обвинения в адрес Ивана Урганта и последующие извиненияРанее Виталий Милонов позволял себе резкие комментарии в сторону телеведущего Ивана Урганта. Депутат утверждал, что шоумен «в трудный для страны момент» предпочёл получить гражданство Израиля. Однако вскоре выяснилось, что израильский паспорт был оформлен Ургантом ещё в 2018 году, задолго до политических событий последних лет.
После уточнения деталей парламентарий публично признал свою ошибку и извинился.
«Политик отвечает за свои слова, ой как отвечает! Я извиняюсь перед Ургантом за то, что базировался на ложной информации. Я не сам это выдумал, видимо, где-то прочитал об этом, где-то услышал. Если это неправда, то говорю, что ошибся, и извиняюсь. Это нехорошо для Урганта иметь паспорт Израиля. Это не запрещено, но считают, что это не нужно», — заявил Милонов.
Виталий Милонов про Дмитрия ДиброваОсенью 2025 года резонанс вызвало появление в сети ролика, на котором телеведущий Дмитрий Дибров запечатлён в компании молодой женщины, а из его штанов выглядывает половой орган. Позднее в СМИ обсуждалось, что инцидент может иметь серьёзные последствия для шоумена: рекламодатели, работавшие с ним по крупным контрактам, запросили объяснения.
На фоне скандала Милонов выступил за жёсткую реакцию.
«Очень жаль, что некогда популярный человек скатился до такого скотского состояния. Органы правопорядка, органы следственные должны провести тщательное изучение и расследование этого инцидента», — комментировал парламентарий.Депутат также допустил, что подобное поведение может объясняться нарушениями психики.
«От окончательного нравственного расстрела его спасает только одна надежда, что он психически невменяемый человек. Возможно, деменция, возможно, осуждать его нельзя в силу того, что он сошел с ума. Его нужно отправить, соответственно, в Кащенко лечиться, принимать процедуры. На свободу, в любом случае, Диброва выпускать нельзя. Он должен быть изолирован. Это Дибров, понимаете? Дибров без штанов», — добавил Милонов.
Семья и личная жизнь Виталия МилоноваВ 1996 году супругой Милонова стала активистка движения «Молодые христианские демократы» Ева Либуркина, имеющая еврейские корни. Сам парламентарий, по неофициальным данным, относится к финно-угорскому этносу.
Сейчас семья воспитывает шестерых детей: троих родных — Марфу, Николая и Пелагею — и троих приёмных — Петра, Евдокию и Илью. В социальных сетях политика нередко появляются фотографии с близкими, соседствующие с изображениями его участия в социально-политических и благотворительных инициативах.
Трагедии в семье МилоноваВ ноябре 2024 года СМИ сообщали о конфликте сына политика с одноклассником, завершившемся дракой. Юноша получил перелом скулы и черепно-мозговую травму.
Летом 2025 года стало известно о гибели в зоне спецоперации родного брата Милонова — Александра. Мужчина служил добровольцем в одном из подразделений разведки ЛНР.
Весной 2025-го сам депутат рассказал о полученном ранении на СВО, однако деталей не раскрывал, мотивируя это тем, что подобная информация может быть использована «противником в информационном поле».
Недвижимость, имущество и доходыСогласно официальной декларации, в собственности политика находятся два земельных участка общей площадью около 2 тыс. кв. м, квартира на 99 кв. м, а также доля в квартире площадью 42 кв. м. На период депутатских полномочий государство предоставило его семье жильё площадью 169 кв. м.
В транспортном парке Милонова числятся автомобили Lada Vesta и Genesis G8, а также мотоцикл BMW F 800.