22 января 2026, 11:31

Виталий Милонов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

23 января российскому политику Виталию Милонову исполняется 52 года. Он известен не только как депутат Госдумы и автор резонансных инициатив, но и как участник громких дискуссий о публичных личностях и культурных явлениях. В чем парламентарий обвинял Ивана Урганта, что говорил о скандальном видео с Дмитрием Дибровым и какие факты известны о его личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виталия Милонова: ранние годы и образование Начало политической карьеры Милонова Работа в Государственной думе и служба на СВО Законодательные инициативы и общественная позиция Скандалы и резкие высказывания Виталия Милонова Обвинения в адрес Ивана Урганта и последующие извинения Виталий Милонов про Дмитрия Диброва Семья и личная жизнь Виталия Милонова Трагедии в семье Милонова Недвижимость, имущество и доходы Виталий Милонов сегодня

Биография Виталия Милонова: ранние годы и образование

Начало политической карьеры Милонова

Виталий Милонов (фото: телеграмм-канал / govoritmilonov)

Работа в Государственной думе и служба на СВО

Законодательные инициативы и общественная позиция

Виталий Милонов (фото: телеграмм-канал / govoritmilonov)

Скандалы и резкие высказывания Виталия Милонова

Обвинения в адрес Ивана Урганта и последующие извинения

Виталий Милонов (фото: телеграмм-канал / govoritmilonov)

«Политик отвечает за свои слова, ой как отвечает! Я извиняюсь перед Ургантом за то, что базировался на ложной информации. Я не сам это выдумал, видимо, где-то прочитал об этом, где-то услышал. Если это неправда, то говорю, что ошибся, и извиняюсь. Это нехорошо для Урганта иметь паспорт Израиля. Это не запрещено, но считают, что это не нужно», — заявил Милонов.

Виталий Милонов про Дмитрия Диброва

«Очень жаль, что некогда популярный человек скатился до такого скотского состояния. Органы правопорядка, органы следственные должны провести тщательное изучение и расследование этого инцидента», — комментировал парламентарий.

«От окончательного нравственного расстрела его спасает только одна надежда, что он психически невменяемый человек. Возможно, деменция, возможно, осуждать его нельзя в силу того, что он сошел с ума. Его нужно отправить, соответственно, в Кащенко лечиться, принимать процедуры. На свободу, в любом случае, Диброва выпускать нельзя. Он должен быть изолирован. Это Дибров, понимаете? Дибров без штанов», — добавил Милонов.

Семья и личная жизнь Виталия Милонова

Виталий Милонов (фото: телеграмм-канал / govoritmilonov)

Трагедии в семье Милонова

Недвижимость, имущество и доходы

Виталий Милонов сегодня