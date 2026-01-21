«Заслушивался Инстасамкой»: Николай Цискаридзе раскрыл свой музыкальный вкус

21 января 2026, 16:54

Николай Цискаридзе рассказал о любви к музыке молодых исполнителей

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что часто слушает музыку молодых исполнителей. В плейлисте артиста есть как классические произведения, так и современные хиты, в том числе песни Инстасамки.





В беседе с Общественной Службой Новостей Цискаридзе отметил, что знает творчество не только композиторов прошлого. По его словам, ему нравятся отдельные песни новых авторов.

«Знаю пару песен Вани Дмитриенко, например, очень одарённый молодой человек. Честно говоря, бывало такое, что заслушивался Инстасамкой. Её некоторые хиты, что называется, качают. Часто переслушиваю попсу русскую, под которую приятно ностальгировать о нулевых», — рассказал артист.