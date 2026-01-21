«Вас тоже она бесит?»: Сарик Андреасян иронично прошёлся по Лизе Моряк

21 января 2026, 20:35

Сарик Андреасян высмеял хейт в адрес Лизы Моряк и её ролей в кино

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Сарик Андреасян с юмором отреагировал в соцсетях на волну критики в адрес своей супруги Лизы Моряк. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».