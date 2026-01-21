Достижения.рф

«Вас тоже она бесит?»: Сарик Андреасян иронично прошёлся по Лизе Моряк

Сарик Андреасян высмеял хейт в адрес Лизы Моряк и её ролей в кино
Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Сарик Андреасян с юмором отреагировал в соцсетях на волну критики в адрес своей супруги Лизы Моряк. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Актрису регулярно упрекают в однотипных ролях, а режиссёра — в том, что он якобы «проталкивает» жену во всех своих проектах.

На этот раз Андреасян решил не оправдываться, а записал ироничное видео, в котором буквально озвучил самые популярные претензии хейтеров. Он пошутил над тем, что Лиза «везде играет с одинаковым лицом», якобы постоянно «недоигрывает или переигрывает», а также саркастично высказался о её внешности и карьерном пути.

Режиссёр дал понять, что прекрасно знает все обвинения, но относится к ним с самоиронией — и, судя по реакции в сети, такой формат зашёл зрителям куда больше, чем серьёзные оправдания.

Софья Метелева

