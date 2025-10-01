Чулпан Хаматова после начала СВО переехала с детьми жить в Латвию. Ходят слухи, что сейчас актриса финансирует Вооруженные силы Украины. Правда ли Хаматова поддерживает украинскую армию и за что на нее хотели завести уголовное дело в России, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и образование Чулпан Хаматовой
Чулпан Наилевна Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани, столице Татарстана. Ее имя переводится как «утренняя звезда», что вполне соответствует ее яркой личности. С детства актриса проявляла интерес к искусству: она любила танцевать и петь. После окончания школы Чулпан поступила в финансово-экономический институт, но вскоре поняла, что хочет выступать на сцене. Она бросила учебу и поступила в театральное училище, а затем переехала в Москву, где продолжила обучение в ГИТИСе.
Карьера Хаматовой в театре и кино
Чулпан Хаматова предпочитает театр кино, объясняя это отсутствием преграды между зрителями и артистами. Её дебют в кино состоялся в 1997 году с фильмом «Время танцора». С тех пор в ее фильмографии более 80 работ. Актриса активно участвует в поэтических акциях и музыкальных представлениях, сотрудничая не только с российскими, но и с зарубежными режиссерами из Германии, Австрии, Бразилии и Испании. В 2012 году ей было присвоено звание народной артистки России.
Чулпан Хаматова на ТВ
Помимо работы в кино, Чулпан также проявила себя на телевидении. Она была соведущей в популярных ток-шоу «Жди меня» и «Взгляд», а также в программе «Другая жизнь». Харизма и обаяние сделали ее любимицей зрителей.
Благотворительность
Благотворительная деятельность занимает важное место в жизни Чулпан Хаматовой. Она активно поддерживает различные социальные проекты и помогает нуждающимся. Хаматова не стала уточнять, о каких конкретно фондах идет речь и как именно распределяются их средства — направляются ли деньги на финансирование Вооруженных сил Украины или нет. Она предпочла не называть названия фондов из соображений безопасности. Позже руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с призывом возбудить уголовное дело против Хаматовой.
Личная жизнь Чулпан Хаматовой
Личная жизнь Чулпан Хаматовой не является предметом публичного обсуждения, однако известно о ее браках и детях. В 1995 году, будучи студенткой, она тайно вышла замуж за Ивана Волкова. У них родилась дочь Арина, но брак вскоре распался. Позже актриса взяла на воспитание приемную дочь Асю. В 2007 году закончился гражданский брак с танцовщиком Алексеем Дубининым. В 2010 году Чулпан родила дочь Ию от режиссера Александра Шейна, но их союз также завершился в 2017 году.
Эмиграция и ностальгия
С началом СВО Чулпан находилась за границей с детьми и решила не возвращаться в Москву, переехав в Ригу. Позже она призналась, что этот шаг стал для нее сложным испытанием.