01 октября 2025, 12:11

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Чулпан Хаматова после начала СВО переехала с детьми жить в Латвию. Ходят слухи, что сейчас актриса финансирует Вооруженные силы Украины. Правда ли Хаматова поддерживает украинскую армию и за что на нее хотели завести уголовное дело в России, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Чулпан Хаматовой Карьера Хаматовой в театре и кино Чулпан Хаматова на ТВ Благотворительность Личная жизнь Чулпан Хаматовой Эмиграция и ностальгия

Ранние годы и образование Чулпан Хаматовой

Фото: iStock/Natalia Kirsanova



Карьера Хаматовой в театре и кино

Чулпан Хаматова на ТВ

Благотворительность

Фото: iStock/reflection_art



Личная жизнь Чулпан Хаматовой

Эмиграция и ностальгия