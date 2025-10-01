«Уже затолкали»: Малышева раскрыла шокирующую практику российских санаториев
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о необычной интимной процедуре, которую она наблюдала в санатории в Минеральных Водах. Выпуск с её комментариями опубликован на сайте телеканала.
Малышева сообщила, что процедура касалась применения лечебной грязи.
«Некоторые умельцы, я была шокирована, делают тампоны из грязи и вагинальные аппликации, то есть засовывают во влагалище. И в прямую кишку. У меня был шок-контент», — рассказала врач.Телеведущая уточнила, что попыталась выяснить цель этой процедуры, но не получила чёткого объяснения. Малышева добавила, что методы применяют до того, как пациенты успевают разобраться в их необходимости.
