«Уже затолкали»: Малышева раскрыла шокирующую практику российских санаториев

01 октября 2025, 10:11

Елена Малышева раскритиковала интимные процедуры с грязью в санаториях

Елена Малышева (Фото: кадр из программы «Жить здорово!»)

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о необычной интимной процедуре, которую она наблюдала в санатории в Минеральных Водах. Выпуск с её комментариями опубликован на сайте телеканала.





Малышева сообщила, что процедура касалась применения лечебной грязи.

«Некоторые умельцы, я была шокирована, делают тампоны из грязи и вагинальные аппликации, то есть засовывают во влагалище. И в прямую кишку. У меня был шок-контент», — рассказала врач.

