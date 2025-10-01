Достижения.рф

«Уже затолкали»: Малышева раскрыла шокирующую практику российских санаториев

Елена Малышева раскритиковала интимные процедуры с грязью в санаториях
Елена Малышева (Фото: кадр из программы «Жить здорово!»)

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о необычной интимной процедуре, которую она наблюдала в санатории в Минеральных Водах. Выпуск с её комментариями опубликован на сайте телеканала.



Малышева сообщила, что процедура касалась применения лечебной грязи.

«Некоторые умельцы, я была шокирована, делают тампоны из грязи и вагинальные аппликации, то есть засовывают во влагалище. И в прямую кишку. У меня был шок-контент», — рассказала врач.
Телеведущая уточнила, что попыталась выяснить цель этой процедуры, но не получила чёткого объяснения. Малышева добавила, что методы применяют до того, как пациенты успевают разобраться в их необходимости.

Ранее невролог рассказала, как сделать утреннее пробуждение более мягким.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0