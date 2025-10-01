Достижения.рф

Aurus Филиппа Киркорова активно собирает штрафы за нарушения ПДД

Водитель Филиппа Киркорова получил несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль марки Aurus с индивидуальной эмблемой артиста двигался по полосам для общественного транспорта и по обочинам МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



На текущий момент накопилось девять штрафов на общую сумму 13 тысяч рублей. За рулём автомобиля находился личный водитель Киркорова.

Последнее нарушение связано с превышением скорости. По предварительной информации, в этот момент автомобиль направлялся в частную клинику. Машину зафиксировали припаркованной у входа в медицинское учреждение.

Напомним, что Филипп Киркоров приобрёл автомобиль Aurus баклажанного цвета в мае этого года. Производитель выпустил модель в 2025 году. Стоимость подобных автомобилей может достигать 50 миллионов рублей.

Ранее адвокат Александр Трещёв назвал Киркорова скрытым врагом России.

