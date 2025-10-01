Aurus Филиппа Киркорова активно собирает штрафы за нарушения ПДД

01 октября 2025, 08:11

Водитель Филиппа Киркорова получил девять штрафов за нарушение ПДД

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Водитель Филиппа Киркорова получил несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль марки Aurus с индивидуальной эмблемой артиста двигался по полосам для общественного транспорта и по обочинам МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.