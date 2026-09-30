30 сентября 2026, 17:19

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Чулпан Хаматова после начала СВО переехала с детьми жить в Латвию. Ходят слухи, что сейчас актриса финансирует Вооруженные силы Украины. Правда ли Хаматова поддерживает украинскую армию и за что на нее хотели завести уголовное дело в России, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Чулпан Хаматовой Карьера Хаматовой в театре и кино Чулпан Хаматова на ТВ Благотворительность Личная жизнь Чулпан Хаматовой Эмиграция и ностальгия Чулпан Хаматова сегодня

Ранние годы и образование Чулпан Хаматовой

Карьера Хаматовой в театре и кино

Чулпан Хаматова (фото: Instagram* / chulpanofficial)

Чулпан Хаматова на ТВ

Благотворительность

Личная жизнь Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова (фото: Instagram* / chulpanofficial)

Эмиграция и ностальгия

Чулпан Хаматова сегодня