Помощь Украине, приемная дочка и переезд в Ригу после начала СВО: чем шокировала актриса Чулпан Хаматова и как она живет сегодня?
Чулпан Хаматова после начала СВО переехала с детьми жить в Латвию. Ходят слухи, что сейчас актриса финансирует Вооруженные силы Украины. Правда ли Хаматова поддерживает украинскую армию и за что на нее хотели завести уголовное дело в России, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и образование Чулпан ХаматовойЧулпан Наилевна Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани, столице Татарстана. Ее имя переводится как «утренняя звезда», что вполне соответствует ее яркой личности. С детства актриса проявляла интерес к искусству: она любила танцевать и петь.
После окончания школы Чулпан поступила в финансово-экономический институт, но вскоре поняла, что хочет выступать на сцене. Она бросила учебу и поступила в театральное училище, а затем переехала в Москву, где продолжила обучение в ГИТИСе.
Карьера Хаматовой в театре и киноЧулпан Хаматова предпочитает театру кино, объясняя это отсутствием преграды между зрителями и артистами. Её дебют в кино состоялся в 1997 году с фильмом «Время танцора». С тех пор в ее фильмографии более 80 работ.
Актриса активно участвует в поэтических акциях и музыкальных представлениях, сотрудничая не только с российскими, но и с зарубежными режиссерами из Германии, Австрии, Бразилии и Испании. В 2012 году ей было присвоено звание народной артистки России.
Чулпан Хаматова на ТВПомимо работы в кино, Чулпан также проявила себя на телевидении. Она была соведущей в популярных ток-шоу «Жди меня» и «Взгляд», а также в программе «Другая жизнь». Харизма и обаяние сделали ее любимицей зрителей.
БлаготворительностьБлаготворительная деятельность занимает важное место в жизни Чулпан Хаматовой. Она активно поддерживает различные социальные проекты и помогает нуждающимся. Хаматова не стала уточнять, о каких конкретно фондах идет речь и как именно распределяются их средства — направляются ли деньги на финансирование Вооруженных сил Украины или нет.
Она предпочла не называть названия фондов из соображений безопасности. Позже руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с призывом возбудить уголовное дело против Хаматовой.
Личная жизнь Чулпан ХаматовойПервым супругом знаменитости стал её коллега по сцене Иван Волков. В этом браке, продлившемся семь лет и распавшемся в 2002 году, на свет появилась дочь Арина. Спустя год Хаматова решилась на удочерение девочки по имени Ася.
Новые романтические отношения завязались у актрисы во время гастролей в Германии — её избранником стал Алексей Дубин, солист балета Немецкой оперы в Берлине, однако этот союз завершился через пять лет. В 2010 году Чулпан родила третью дочь, Ию, от режиссера и сценариста Александра Шейна, с которым состояла в отношениях на тот момент.
В настоящее время Чулпан Хаматова официально свободна и скрывает подробности своей личной жизни.
Эмиграция и ностальгияС началом СВО Чулпан находилась за границей с детьми и решила не возвращаться в Москву, переехав в Ригу. Позже она призналась, что этот шаг стал для нее сложным испытанием.
Актриса открыто критикует действия российских властей, называя происходящее трагедией и заявляя, что Россия «больна». Артистка говорила, что теоретически может вернуться в Россию, встать на колени и сказать «была не права», однако делать этого она не хочет и публично извиняться ради безопасного возвращения отказывается.