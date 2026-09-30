Дата освобождения P. Diddy вновь изменилась: рэпер может выйти на свободу раньше

30 сентября 2026, 16:04

Рэпер P. Diddy выйдет на свободу в январе 2028 года

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Дата освобождения Шона Комбса, известного как P. Diddy, вновь изменилась. Согласно данным Федерального бюро тюрем США, теперь рэпер должен выйти на свободу 21 января 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».