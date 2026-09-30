Дата освобождения P. Diddy вновь изменилась: рэпер может выйти на свободу раньше
Дата освобождения Шона Комбса, известного как P. Diddy, вновь изменилась. Согласно данным Федерального бюро тюрем США, теперь рэпер должен выйти на свободу 21 января 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Срок заключения артиста уже неоднократно пересматривался. Совсем недавно в базе фигурировала другая дата — 20 февраля 2028 года. Таким образом, предполагаемая дата освобождения вновь сдвинулась примерно на месяц раньше.
Тем временем западные СМИ продолжают писать о необычных условиях содержания рэпера. Как сообщает NBC News со ссылкой на рассказы заключённых, а также фото- и видеоматериалы, Комбс якобы платит другим арестантам тысячи долларов в месяц за различные услуги.
Речь, в частности, идёт о готовке, уборке и даже массаже. При этом степень достоверности отдельных рассказов и материалов требует отдельной оценки, поскольку официального подтверждения всем этим сведениям нет.
Также утверждается, что у P. Diddy якобы есть доступ к контрабандному телефону и планшету, который он использует для социальных сетей. Кроме того, по данным западных СМИ, рэперу может быть доступен запрещённый в тюрьме алкоголь — якобы дорогой коньяк.
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