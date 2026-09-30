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Дата освобождения P. Diddy вновь изменилась: рэпер может выйти на свободу раньше

Рэпер P. Diddy выйдет на свободу в январе 2028 года
P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Дата освобождения Шона Комбса, известного как P. Diddy, вновь изменилась. Согласно данным Федерального бюро тюрем США, теперь рэпер должен выйти на свободу 21 января 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Срок заключения артиста уже неоднократно пересматривался. Совсем недавно в базе фигурировала другая дата — 20 февраля 2028 года. Таким образом, предполагаемая дата освобождения вновь сдвинулась примерно на месяц раньше.

Тем временем западные СМИ продолжают писать о необычных условиях содержания рэпера. Как сообщает NBC News со ссылкой на рассказы заключённых, а также фото- и видеоматериалы, Комбс якобы платит другим арестантам тысячи долларов в месяц за различные услуги.

Речь, в частности, идёт о готовке, уборке и даже массаже. При этом степень достоверности отдельных рассказов и материалов требует отдельной оценки, поскольку официального подтверждения всем этим сведениям нет.

Также утверждается, что у P. Diddy якобы есть доступ к контрабандному телефону и планшету, который он использует для социальных сетей. Кроме того, по данным западных СМИ, рэперу может быть доступен запрещённый в тюрьме алкоголь — якобы дорогой коньяк.

Софья Метелева

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