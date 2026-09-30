Стало известно, сможет ли Маша Шейх взыскать деньги с Евы Власовой

30 сентября 2026, 15:29

Певица Маша Шейх подала в суд на Еву Власову из-за продюсерского договора

Маша Шейх (Фото: Instagram* / @mashasheixx)

Маша Шейх обратилась в суд с иском к Еве Власовой. По словам певицы, она была продюсером артистки с 2020 года, а в 2022-м стороны продлили договор о сотрудничестве сразу до 2030 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Теперь Шейх утверждает, что Власова перестала выполнять финансовые условия соглашения. В связи с этим певица намерена отстоять свои интересы в судебном порядке.



Адвокат, член Ассоциации юристов России Даниил Саблин объяснил, какие обстоятельства могут иметь значение для суда. По его словам, самого продюсерского договора для подтверждения позиции Шейх может оказаться недостаточно.





«Если Шейх сможет подтвердить свой вклад в карьеру Власовой — например, договорами с площадками, перепиской, финансовыми документами или публикациями, где она указана как продюсер, это усилит её позицию. Но суд будет оценивать и то, исполняла ли сама Шейх свои обязательства», — рассказал юрист.