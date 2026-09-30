«Как будто этих 13 лет не было»: Клявер рассказал о возвращении «Чай вдвоем»

30 сентября 2026, 15:00

Денис Клявер признался, что соскучился по дуэту «Чай вдвоем»

Денис Клявер (Фото: Instagram* / @denisklyaver)

Денис Клявер и Стас Костюшкин недавно порадовали поклонников совместной песней, фактически ознаменовав возвращение дуэта «Чай вдвоем». Для самих артистов это воссоединение тоже оказалось особенным — спустя годы сольной карьеры они вновь почувствовали себя частью привычного тандема. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Клявер признался, что во время совместной работы возникло ощущение, будто долгих лет разлуки вовсе не было. По его словам, артисты просто соскучились по своему дуэту и той атмосфере, которая когда-то сопровождала их выступления.





«Такой вайб, как будто ничего не изменилось, как будто этих 13 лет и не было, пока мы работали сольно. Ну и потом, мы соскучились по этой форме, наверное», — поделился певец на фестивале «Удачные песни».

«Нам повезло, что мы старели на ваших глазах. Было бы ужасно, если бы мы 13 лет назад разошлись, потом нас никто не видел, а тут мы такие пришли, и все бы сказали: "Ой-ой, они же такие старые уже, зачем?"» — пошутил Клявер.