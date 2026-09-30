«Как будто этих 13 лет не было»: Клявер рассказал о возвращении «Чай вдвоем»
Денис Клявер признался, что соскучился по дуэту «Чай вдвоем»
Денис Клявер и Стас Костюшкин недавно порадовали поклонников совместной песней, фактически ознаменовав возвращение дуэта «Чай вдвоем». Для самих артистов это воссоединение тоже оказалось особенным — спустя годы сольной карьеры они вновь почувствовали себя частью привычного тандема. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Клявер признался, что во время совместной работы возникло ощущение, будто долгих лет разлуки вовсе не было. По его словам, артисты просто соскучились по своему дуэту и той атмосфере, которая когда-то сопровождала их выступления.
«Такой вайб, как будто ничего не изменилось, как будто этих 13 лет и не было, пока мы работали сольно. Ну и потом, мы соскучились по этой форме, наверное», — поделился певец на фестивале «Удачные песни».Артист также с юмором отметил, что за годы перерыва поклонники успели видеть, как менялись и взрослели оба участника дуэта. Поэтому их возвращение сейчас воспринимается совершенно естественно.
«Нам повезло, что мы старели на ваших глазах. Было бы ужасно, если бы мы 13 лет назад разошлись, потом нас никто не видел, а тут мы такие пришли, и все бы сказали: "Ой-ой, они же такие старые уже, зачем?"» — пошутил Клявер.«Чай вдвоем» прекратил существование в 2012 году после более чем 15 лет совместной работы. Причиной распада называли разногласия Дениса Клявера и Стаса Костюшкина относительно дальнейшего развития дуэта. Теперь артисты вновь объединились, чем заметно порадовали своих слушателей.