Попытка удара по Крыму, потеря позиций под Угледаром, контратаки ВСУ в Сумской области: последние новости СВО
Вооруженные силы России продолжают удерживать стратегическую инициативу, наращивая наступление на важнейших участках фронта и нанося высокоточные удары по военным объектам противника. Наиболее ожесточенные столкновения отмечаются на территории Донбасса, а также на Запорожском и Купянском направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Попытка ВСУ ударить по КрымуВСУ в ночь на пятницу пытались атаковать Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале. По данным ведомства, попытки атак были предприняты в течение ночи. За этот период силы противовоздушной обороны сбили над полуостровом четыре летательных аппарата самолетного типа.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении не утихают тяжелые бои в районе Приморского и Степногорска. ВСУ активно перебрасывают в этот район дополнительные резервы в попытке удержать оборону. На восточном фланге, со стороны Ольговского, части российской армии продвигаются по направлению к Полтавке, одновременно ведя наступление с юга из района Малиновки. В окрестностях Успеновки зафиксированы тактические достижения российских сил, которые создают условия для последующего развития успеха.
Угледарское направлениеНа Угледарском участке фронта российские военнослужащие ведут штурмовые действия в Берёзовом, выбивая противника с укрепленных позиций. Вооруженные силы Украины официально подтвердили утрату контроля над селом Обратное и прилегающими территориями. Южнее Сосновки российские подразделения заняли крупный опорный пункт и продолжают наступательную операцию в сторону Орестополя.
Константиновское направлениеЗдесь боевые действия развернулись к югу от Клебан-Быкского водохранилища. В районе Катериновки и Клебан-Быка идут интенсивные бои, при этом ВСУ организовали снабжение своих подразделений через водохранилище, используя беспилотные летательные аппараты. В районе Плещеевки продолжаются упорные столкновения, а в районе Александра-Шультино российские войска смогли продвинуться вперед. Встречные бои отмечены в окрестностях Предтечино и Ступочек, где противник предпринимает попытки контратаковать.
Северское и Краснолиманское направленияНа Северском направлении самые активные бои ведутся в районе Переездного, Выемки и западнее Серебрянки. Российские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, методично вытесняя противника. На Краснолиманском участке фронта ВС РФ установили контроль над большей частью Шандриголово, заняв господствующие высоты к западу от населенного пункта и севернее Новосёловки. Продвижение также отмечено в направлении Коровьего Яра и Александровки.
Купянское направлениеНа Купянском направлении российские войска развивают наступление северо-западнее Купянска в районе Кондрашовки и в лесном массиве южнее Тищенковки. Восточнее Купянска успехи достигнуты в районе Степовой Новосёловки и Петропавловки. Однако южнее, в районе Снежной, ВСУ стянули резервы и провели контратаки на Московку и Соболевку, в результате чего российские части были вынуждены оставить ряд позиций.
Харьковский и Сумской фронтыНа Харьковском направлении продолжаются ожесточенные столкновения в южной части Волчанска и в лесном массиве у Синельниково. В районе Липцев идут позиционные бои у Травянского водохранилища и дамбы. На Сумском направлении ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции на юге Юнаковки, однако российские войска смогли успешно отразить контратаку в районе Алексеевки.
Покровское направлениеПокровское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. Российские штурмовые группы ведут боевые действия в районе Филии, при этом село Муравка практически полностью освобождено.
В Молодецком также достигнуты значительные результаты: населенный пункт почти полностью перешел под контроль ВС РФ. На восточном фланге, в районе Новоэкономического, продолжаются ожесточенные бои. Противник осуществляет непрерывные контратаки в районах Никаноровки, Панковки и Владимировки, пытаясь ликвидировать выступ в районе Золотого Колодезя. Несмотря на заявления Зеленского об успехах ВСУ, российские войска уверенно сдерживают вражеский натиск, хотя оперативная обстановка продолжает оставаться сложной.