В Серпухове прошёл первый спортивный сбор ветеранов СВО с инвалидностью по зрению

18 сентября 2025, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый тренировочный сбор участников спецоперации, получивших ранения и инвалидность по зрению, провели в Серпухове в рамках проекта «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Главной особенностью сборов стали первые в России тренировки и соревнования по стрельбе из лука для незрячих и слабовидящих. Помимо этого, ветераны состязались в настольном теннисе, дзюдо, армрестлинге и биатлоне для слепых.



Фото: пресс-служба Минспорта МО



Наставниками участников стали тренеры сборных России и спортсмены-паралимпийцы. На сборах состоялся дебютный мастер-класс по адаптивному боксу для ветеранов с нарушениями зрения. Тренировку провёл чемпион мира по боксу Роман Андреев.

«Шаг за шагом наше движение и Паралимпийский комитет России создают условия для вовлечения ветеранов в адаптивные виды спорта. Сборы с участием 24 участников СВО показали, что мы движемся в правильном направлении. В ближайшем будущем календарь мероприятий расширится. Ждем спортсменов на новых соревнованиях под эгидой проекта «Герои нашего времени», – сказала председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.