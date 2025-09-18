Достижения.рф

Трамп передумал просить Путина о прекращении огня: «Сейчас не время»

Трамп: не время просить Путина о прекращении огня, надо снизить цены на нефть
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня в зоне СВО. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами на борту Air Force One.



Вместо этого глава Белого дома предложил другой путь к окончанию конфликта. Он подчеркнул, что сейчас не время просить Путина о прекращении огня. Однако, если это всё-таки придётся сделать, то Трамп «готов применить жёсткие меры».

При этом политик уточнил, что в настоящий момент ключом к завершению боевых действий на Украине является снижение цен на нефть. По его словам, если стоимость ресурсов упадёт, то конфликт между Москвой и Киевом закончится.

Таким образом, Трамп связал экономические факторы с ходом украинского конфликта, призывая к давлению через энергорынки вместо прямых переговоров с российской стороной.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0