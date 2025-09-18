Трамп передумал просить Путина о прекращении огня: «Сейчас не время»
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня в зоне СВО. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами на борту Air Force One.
Вместо этого глава Белого дома предложил другой путь к окончанию конфликта. Он подчеркнул, что сейчас не время просить Путина о прекращении огня. Однако, если это всё-таки придётся сделать, то Трамп «готов применить жёсткие меры».
При этом политик уточнил, что в настоящий момент ключом к завершению боевых действий на Украине является снижение цен на нефть. По его словам, если стоимость ресурсов упадёт, то конфликт между Москвой и Киевом закончится.
Таким образом, Трамп связал экономические факторы с ходом украинского конфликта, призывая к давлению через энергорынки вместо прямых переговоров с российской стороной.
