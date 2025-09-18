Трамп передумал просить Путина о прекращении огня: «Сейчас не время»

18 сентября 2025, 21:51

Трамп: не время просить Путина о прекращении огня, надо снизить цены на нефть

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обращаться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня в зоне СВО. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами на борту Air Force One.