Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, инцидент произошел над Республикой Крым. Дежурные силы ПВО сработали в соответствии с установленными протоколами, что позволило предотвратить возможные угрозы для безопасности региона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
