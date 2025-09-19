Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

19 сентября 2025, 07:18

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 4 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.