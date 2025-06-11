11 июня 2025, 09:34

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу на ключевых направлениях СВО, отражая многочисленные попытки ВСУ прорвать оборону. На Запорожском и Торецком направлениях ВС РФ методично продвигаются вперёд, закрепляясь на новых рубежах, тогда как под Часов Яром разворачиваются ожесточённые городские бои за контроль над критически важными транспортными артериями. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, российская армия продолжает наращивать давление по всему фронту, используя артиллерию, авиацию и ударные дроны, включая мощные ФАБ-1500 на Купянском направлении. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская область Херсонское направление Запорожское направление Покровское направление Торецкое направление Часовоярское направление Северское и Купянское направления

Курская область

Херсонское направление

Запорожское направление

Покровское направление

Фото: iStock/Zeferli



Торецкое направление

Часовоярское направление

Северское и Купянское направления