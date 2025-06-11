Попытки прорыва обороны в Курской области, ожесточенные бои в Часов Яре, продвижение в Торецке: последние новости СВО
Российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу на ключевых направлениях СВО, отражая многочисленные попытки ВСУ прорвать оборону. На Запорожском и Торецком направлениях ВС РФ методично продвигаются вперёд, закрепляясь на новых рубежах, тогда как под Часов Яром разворачиваются ожесточённые городские бои за контроль над критически важными транспортными артериями. Несмотря на отчаянное сопротивление противника, российская армия продолжает наращивать давление по всему фронту, используя артиллерию, авиацию и ударные дроны, включая мощные ФАБ-1500 на Купянском направлении. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская областьНа Курском направлении продолжаются попытки ВСУ прорвать оборону российских войск. Особенно активные бои ведутся в районе Тёткино — с начала мая украинские силы предприняли здесь 191 попытку наступления, 39 из них — с использованием бронетехники. Последняя атака в сторону посёлка Новый Путь была отбита: под ударами российских беспилотников подразделения 47-й бригады ВСУ отступили к Павловке.
Херсонское направлениеНа Херсонском участке фронта серьёзных изменений не зафиксировано. Российские войска методично уничтожают вражеские позиции с помощью артиллерии и дронов-камикадзе. Однако ситуация осложняется гуманитарными последствиями боевых действий — около 250 тысяч жителей области остались без электричества из-за повреждения энергоподстанции. Обстановка на фронте остаётся напряжённой, но российские подразделения демонстрируют эффективное противодействие попыткам ВСУ перехватить инициативу.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении ситуация остается стабильной с преобладанием позиционных боев на линии от Каменского до Малой Токмачки. В районе Малиновки российские подразделения добились локального успеха, продвинувшись по полям западнее села и закрепившись на его окраинах, где сейчас продолжаются бои за удержание занятых позиций.
Покровское направлениеНаиболее ожесточенные столкновения происходят на Покровском направлении, особенно в приграничных с Днепропетровской областью районах западнее Орехово и Котляровки. ВСУ активно контратакуют, пытаясь предотвратить возможный прорыв, который может дестабилизировать их оборонительные рубежи и логистические маршруты.
Торецкое направлениеТем временем на Торецком направлении российские войска продолжают методичное продвижение. К западу от Торецка, в районе Яблоновки, им удалось потеснить противника с флангов, а действия ударных дронов уже распространяются на опорные пункты ВСУ в Константиновке, что говорит о расширении зоны контроля. В южной части Александро-Калиново идут напряженные бои, где российские силы закрепляются на занятых рубежах, отражая попытки противника вернуть утраченные позиции.
Часовоярское направлениеНа Часовоярском направлении идут ожесточённые городские бои, захват этого стратегически важного пункта позволит российским войскам установить полный контроль над транспортной артерией Константиновка-Часов Яр. Это откроет возможности для создания плацдарма и последующих ударов по ключевым военным объектам в Константиновке.
Северское и Купянское направленияНа Северском направлении ситуация остаётся стабильной — продолжаются позиционные бои в районах Верхнекаменского и западнее Белогоровки. Краснолиманский участок фронта в последние дни не демонстрирует существенных изменений. Особое внимание командования сосредоточено на сражении за Павловку, где российские подразделения пытаются прорваться в направлении Нового Мира и Зелёного Поля, тогда как в районе Торского боевые действия носят позиционный характер.
Купянское направление отличается особой интенсивностью боевых действий. Российские войска ведут наступательные операции в районе Кондрашовки, а позиции ВСУ в Боровой подвергаются мощным авиаударам, включая применение тяжёлых фугасных авиабомб ФАБ-1500, что свидетельствует о серьёзном наращивании огневой мощи на этом участке фронта.