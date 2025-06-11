В курском приграничье трое детей пострадали из-за атаки БПЛА

11 июня 2025, 09:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ атаковали с помощью дронов поселок Марьино приграничного Рыльского района Курской области, пострадали трое детей. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Александр Хинштейн.