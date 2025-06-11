В курском приграничье трое детей пострадали из-за атаки БПЛА
ВСУ атаковали с помощью дронов поселок Марьино приграничного Рыльского района Курской области, пострадали трое детей. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, у семилетней девочки минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица и ушиб правого колена. 9-летний мальчик получил травму ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего пострадавшего — ушибы мягких тканей ног.
Хинштейн отметил, что детей сразу же осмотрели медики, затем их доставили в Курскую областную больницу. В результате вражеского удара повреждены здания Марьинского Дома культуры, санатория «Марьино», начальной школы, а также три квартиры, заключил врио губернатора региона.
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