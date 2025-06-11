В российском регионе из-за массовой атаки беспилотников ВСУ начался пожар

11 июня 2025, 08:11

Губернатор Первышов: в Тамбовской области после атаки дронов началось возгорание

Фото: iStock/Distortion Media

Из-за массовой атаки дронов Вооруженных сил Украины на Тамбовскую область в регионе началось возгорание. Об этом написал губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.