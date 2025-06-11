В российском регионе из-за массовой атаки беспилотников ВСУ начался пожар
Из-за массовой атаки дронов Вооруженных сил Украины на Тамбовскую область в регионе началось возгорание. Об этом написал губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате падения одного из сбитых беспилотников возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Первышов отметил, что никто не пострадал.
На данный момент на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Ситуация находится под контролем, заключил губернатор Тамбовской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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