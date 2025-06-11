Российская атомная подлодка произвела фурор в США

11 июня 2025, 08:13

19FortyFive: уникальная подлодка «Белгород» произвела фурор в США

Фото: iStock/Alexyz3d

Атомная подводная лодка К-329 «Белгород», разработанная для выполнения как военных, так и исследовательских задач, привлекла внимание западных экспертов. В статье американского издания 19FortyFive подчеркивается уникальность данной субмарины в составе Военно-морского флота России.