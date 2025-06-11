Российская атомная подлодка произвела фурор в США
Атомная подводная лодка К-329 «Белгород», разработанная для выполнения как военных, так и исследовательских задач, привлекла внимание западных экспертов. В статье американского издания 19FortyFive подчеркивается уникальность данной субмарины в составе Военно-морского флота России.
«Белгород» была спущена на воду несколько лет назад и с тех пор произвела фурор благодаря своим впечатляющим характеристикам. Размеры подводной лодки превышают размеры крупнейших американских подводных судов, что делает её одной из самых больших в мире.
Кроме того, «Белгород» оснащена подводными беспилотниками «Посейдон», способными нести ядерные заряды. Это позволяет субмарине атаковать разнообразные цели, начиная от воздушных объектов и заканчивая прибрежными городами.
Однако, помимо военных функций, подводная лодка также может использоваться для научных исследований, так как она способна погружаться на значительные глубины и проводить исследования морского дна. Таким образом, К-329 «Белгород» занимает уникальную нишу как в оборонительных, так и в исследовательских задачах.
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