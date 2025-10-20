«Попытки срыва будут»: Политолог о предстоящей встрече в Будапеште и «гарантиях для России»

20 октября 2025, 16:28

Политолог Ежов: будет много попыток сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Фото: iStock/sb2010

Грядущие переговоры в Будапеште становятся новой точкой напряжения между сторонниками диалога и так называемой «партией войны». Как прогнозируют эксперты, Запад предпримет все возможные меры, чтобы сорвать ключевой саммит.





Политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» заявил, что попытки срыва встречи в Будапеште, безусловно, будут, и здесь нужно выбирать оптимальный путь.



«Несмотря на все препятствия, я думаю, что встреча состоится. Ее необходимость продиктована самой логикой развития событий, в том числе и сменой риторики Вашингтона после переговоров Трампа с Зеленским», — сказал он.

«Гарантии России важны и нужны, потому что именно обеспечение этих гарантий является основой локализации самого конфликта. Это не может не раздражать Запад. Они считают, что все дороги перед ними расстилаются. По взмаху волшебной палочки захотелось Зеленскому "Томагавки" получить — вот, пожалуйста. А реальность на самом деле другая», — констатировал эксперт.