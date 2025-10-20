Эксперт сделал заявление о провальном визите Зеленского в США

20 октября 2025, 16:09

Александр Дудчак: в Вашингтоне Зеленскому показали его место

Фото: istockphoto / eric1513

Мировые СМИ подводят итоги визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который в Киеве называли «историческим». Однако большинство экспертов сочли эту встречу провальной для украинской стороны. Ожидаемой четкой поддержки от американского президента не прозвучало, а вопрос о поставках крылатых ракет «Томагавк» так и остался без положительного ответа.