Эксперт сделал заявление о провальном визите Зеленского в США
Мировые СМИ подводят итоги визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который в Киеве называли «историческим». Однако большинство экспертов сочли эту встречу провальной для украинской стороны. Ожидаемой четкой поддержки от американского президента не прозвучало, а вопрос о поставках крылатых ракет «Томагавк» так и остался без положительного ответа.
Член Совета международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак заявил, что в Вашингтоне Зеленскому четко указали его место. Это было заметно с первой минуты: его встречал лишь экипаж собственного самолета, создававший подобие массовки. Также показательным стал галстук министра обороны США Пита Хегсета в цветах российского флага. Подобные «совпадения» случайными не бывают.
Впрочем, не стоит обманываться заявлениями Дональда Трампа о том, что США пока не готовы передать Киеву «Томагавки», отметил эксперт. Этот процесс еще не окончен, и переговоры обязательно продолжатся. Но то, что Трамп прямо заявляет, что эти ракеты пока нужны ему самому, — уже положительный момент.
Вряд ли Трамп целенаправленно стремился унизить Зеленского. Скорее всего, это не был специально разработанный сценарий, приводит слова Дудчака Общественная Служба Новостей. Это просто стиль общения американского президента, которым он демонстрирует свое отношение. Достаточно вспомнить его встречи с лидерами Великобритании, Финляндии и особенно Франции.
