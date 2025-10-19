Пост прокурора получила через постель, а в политику попала за дружбу с сыном Байдена: Что скрывает Камала Харрис?
Камала Харрис прошла путь от помощника прокурора Окленда до вице-президента США, и её политическая судьба тесно переплелась с фигурой Джо Байдена. О том, как женщине афроамериканского происхождения удалось сделать столь блестящую карьеру в Америке, читайте в материале «Радио 1».
Биография Камалы Харрис
Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, Калифорния, в семье иммигрантов — отца с Ямайки и матери из Индии. Её воспитывала мать, Шьямала Гопалан, учёный-онколог, привившая дочери стремление к знаниям и активной гражданской позиции.
Харрис окончила Говардский университет и Юридическую школу Калифорнийского университета в Хастингсе. Начала карьеру в прокуратуре округа Аламеда, где специализировалась на делах о сексуальном насилии над детьми. В 2003 году она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско, став первой темнокожей женщиной на этой должности. Спустя восемь лет Харрис была избрана Генеральным прокурором Калифорнии, вновь став первой женщиной и первым афроамериканцем на этом посту.
На этой должности она инициировала программу по борьбе с прогулами школы, которая предусматривала уголовную ответственность для родителей, что вызвало споры и которую она позже назвала ошибкой. Также она добилась многомиллиардных компенсаций для калифорнийцев, пострадавших во время ипотечного кризиса.
Получение должности за секс с мэром
Стоит отметить, что идеальная биография политика была не такой уж и безупречной. Вхождение Камалы Харрис в большую политику неразрывно связано с ее отношениями с одним из самых влиятельных политиков Калифорнии — мэром Сан-Франциско Вилли Брауном. В середине 1990-х годов Харрис, будучи молодым прокурором, начала встречаться с Брауном, который был более чем на 30 лет старше ее. Находясь на посту спикера законодательного собрания Калифорнии, Браун назначил Харрис на две хорошо оплачиваемые должности в государственных комиссиях — по медицинскому обслуживанию и апелляциям по безработице. Эти позиции приносили ей дополнительно около 80 000 долларов в год помимо зарплаты прокурора.
Когда Харрис в 2003 году решила баллотироваться на пост окружного прокурора Сан-Франциско, ее связь с Брауном стала главной темой кампании. Критики обвиняли ее в том, что она была продуктом «машины» Брауна и не обладала независимой квалификацией. Несмотря на то, что к тому времени они уже расстались, Браун поддерживал ее кампанию, что в итоге помогло ей одержать победу.
Обвинения в непрофессионализме
За время работы на посту генерального прокурора Калифорнии Камала Харрис и ее офис неоднократно сталкивались с обвинениями в сокрытии доказательств и защите недобросовестных коллег. В 2015 году офис Харрис обжаловал решение суда об отстранении от дела всего окружного прокурора Оранж Каунти. Это произошло после того, как вскрылся скандал о неконституционной программе использования осведомителей в тюрьмах, которую шериф вел в течение многих лет.
В другом случае офис генерального прокурора под руководством Харрис обжаловал закрытие дела о растлении малолетних, в котором прокурор-обвинитель сфальсифицировал стенограмму допроса, добавив туда ложные признательные показания. Представители Харрис в суде утверждали, что хотя действия прокурора и были шокирующими, они не нарушили конституционных прав обвиняемого, так как признание не было выбито силой. Судья с этим не согласился и отменил приговор.
Бывший главный судья Апелляционного суда девятого округа Алекс Козински публично критиковал офис Харрис за нежелание привлекать недобросовестных прокуроров к ответственности за лжесвидетельство, задаваясь вопросом, проводятся ли вообще какие-либо расследования подобных нарушений.
Дружба с сыном политика и сближение с Джо Байденом
Камала Харрис была близка со старшим сыном Джо Байдена, Бо, который скончался от рака мозга в 2015 году. Оба они в то время занимали посты генеральных прокуроров своих штатов — Калифорнии и Делавэра. По словам самого Джо Байдена, они с Харрис «ежедневно общались по телефону» в 2007-2008 годах, и именно благодаря этой дружбе Байден-старший впервые узнал о Харрис.
Несмотря на эту дружбу, во время предвыборных дебатов в 2019 году Харрис жёстко атаковала Джо Байдена, напомнив ему о его прошлых позициях, которые, по её мнению, поддерживали расовую сегрегацию. Эта атака была столь эффективной, что ненадолго взлетел рейтинг Харрис. Однако после того как её собственная предвыборная кампания иссякла, она поддержала Байдена, и он, в свою очередь, выбрал ее своей напарницей на выборах 2020 года. Как отмечают политологи, это решение было стратегически оправданным и помогло консолидировать разные фракции избирателей внутри Демократической партии.
Выдвижение в президенты и поражение в 2024 году
Летом 2024 года Джо Байден неожиданно отказался от участия в выборах и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Её выдвижение вызвало вопросы о легитимности, так как оно прошло без проведения праймериз. Предвыборная кампания Камалы показала невероятные успехи в сборе средств — за первую неделю было собрано $200 миллионов, а всего за три месяца — более $1 миллиарда, что стало рекордом. Несмотря на финансовый успех и первоначальный ажиотаж, Харрис проиграла выборы Дональду Трампу.
Харрис не смогла дистанцироваться от непопулярной политики Байдена, особенно в экономике и миграции. Многие избиратели считали, что страна движется в неправильном направлении. Её знаменитая фраза «Ничего не приходит в голову» в ответ на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден, стала символом кампании и убедила многих в её неспособности предложить что-то новое.