15 августа 2026, 10:03

Фото: Минобороны РФ

По итогам минувших суток российские войска продолжили системную работу по объектам военной логистики и тыловым структурам противника в зоне специальной военной операции. Ударами дальней авиации поражены портовая инфраструктура, склады боеприпасов и горючего, автомобильная и бронетанковая техника, а также пункты управления беспилотниками ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Беспилотные авиаудары по черноморским гаваням и судам ВСУ Удары «БАРС-11» по тылам ВСУ Работа «Корнета» по укреплённым точкам противника Охота с воздуха на колёсную технику ВСУ САУ «Пион» уничтожила склады ВСУ на Краснолиманском направлении Успехи подразделения группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Беспилотные авиаудары по черноморским гаваням и судам ВСУ

Удары «БАРС-11» по тылам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Работа «Корнета» по укреплённым точкам противника

Охота с воздуха на колёсную технику ВСУ

САУ «Пион» уничтожила склады ВСУ на Краснолиманском направлении

Успехи подразделения группировки войск «Центр»