По итогам минувших суток российские войска продолжили системную работу по объектам военной логистики и тыловым структурам противника в зоне специальной военной операции. Ударами дальней авиации поражены портовая инфраструктура, склады боеприпасов и горючего, автомобильная и бронетанковая техника, а также пункты управления беспилотниками ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВО
Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 598 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Беспилотные авиаудары по черноморским гаваням и судам ВСУ
Минувшим вечером и в ночные часы российские силы дальней авиации продолжили точечное поражение объектов портового хозяйства и плавсредств, задействованных в логистических целях киевского режима. По информации Минобороны РФ, в акватории порта «Южный» прямым попаданием уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, предназначавшегося для нужд ВСУ. Одесская гавань лишилась патрульного катера, выполнявшего функции проводника транспортных судов с партиями вооружений.
Ночная серия ударов пришлась на инфраструктуру порта «Измаил». Выведены из строя перегрузочные комплексы и складские помещения, где размещались боеприпасы и топливные запасы. В Одессе повторным налетом уничтожен складской объект с военно-техническим инвентарем.
Удары «БАРС-11» по тылам ВСУ
В Запорожской области близ Орехова расчёты FPV-беспилотников отряда «БАРС-11» группировки «Днепр» провели серию точных атак на вражеские объекты. Операторы выявили и поразили автоколонну, шедшую на смену подразделений в прифронтовом селе, а также пункты управления БПЛА противника. Результатом боевых вылетов стал срыв плановой замены частей ВСУ. Уничтожены все выявленные цели вместе с личным составом. Постоянное воздушное патрулирование обеспечивает полный контроль над передвижениями бронетехники и пехоты неприятеля.
Работа «Корнета» по укреплённым точкам противника
На Краснолиманском участке ночная авиаразведка ВС РФ засекла долговременную огневую позицию украинских подразделений, перекрывавшую путь штурмовым группам. По информации Минобороны РФ, артиллеристы гвардейской бригады группировки «Запад» получили координаты и развернули ПТРК «Корнет» на рубеже в зоне досягаемости. Перевод комплекса в боевой режим и прицеливание заняли 180 секунд. С дистанции 9 км выпущен термобарический боеприпас, поразивший назначенный объект. Контрольные средства подтвердили уничтожение цели.
Охота с воздуха на колёсную технику ВСУ
Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки с воздуха засекли грузопассажирские автомобили и внедорожники противника с личным составом и припасами в прифронтовой полосе и тыловых районах. Метки целей в онлайн-режиме ушли к операторам FPV-беспилотников, которые нанесли уничтожающие удары. Дополнительно разведдрон выявил военный джип внутри кварталов и вражеский квадроцикл на окраине посёлка. Обе единицы подверглись атаке ударного аппарата и полностью выведены из строя.
САУ «Пион» уничтожила склады ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском участке артиллеристы группировки «Запад» применили САУ «Пион» по тыловым объектам неприятеля. Разведка вскрыла место хранения боеприпасов в лесном массиве и скопление живой силы украинских частей. Орудийный расчёт оперативно занял огневой рубеж и поразил обе цели с дистанции до 30 км. Атака завершилась полным уничтожением склада и ликвидацией пехотных подразделений. Средства наблюдения зафиксировали успешность нанесённых ударов.
Успехи подразделения группировки войск «Центр»
Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль Новониколаевку в ДНР. На прошедшей неделе к списку освобождённых территорий прибавились Торецкое и Петровка. Удары пришлись по соединениям трёх мехбригад, егерям, штурмовикам, полку, морпехам и четырём бригадам нацгвардии Украины. Противник потерял на этом участке более 2435 солдат, 2 танка, 26 бронеединиц, 68 машин, 9 артиллерийских систем и 8 комплексов РЭБ.