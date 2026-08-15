Сельскохозяйственное предприятие в Пензенской области подверглось атаке БПЛА ВСУ

15 августа 2026, 02:57

БПЛА атаковали предприятие в промзоне Пензенской области, возникший пожар потушили

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Сельскохозяйственное предприятие в промышленной зоне Земетчинского района Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.