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Сельскохозяйственное предприятие в Пензенской области подверглось атаке БПЛА ВСУ

БПЛА атаковали предприятие в промзоне Пензенской области, возникший пожар потушили
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Сельскохозяйственное предприятие в промышленной зоне Земетчинского района Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.



Из-за БПЛА на территории возникло локальное возгорание, однако специалисты оперативно ликвидировали его. Жертв и пострадавших нет, в настоящее время на месте работают экстренные службы.

Губернатор региона напомнил местным жителям, что при обнаружении обломков дрона следует действовать осторожно. Ни в коем случае нельзя приближаться к фрагментам или касаться их, следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

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