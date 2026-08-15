Сельскохозяйственное предприятие в Пензенской области подверглось атаке БПЛА ВСУ
Сельскохозяйственное предприятие в промышленной зоне Земетчинского района Пензенской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Из-за БПЛА на территории возникло локальное возгорание, однако специалисты оперативно ликвидировали его. Жертв и пострадавших нет, в настоящее время на месте работают экстренные службы.
Губернатор региона напомнил местным жителям, что при обнаружении обломков дрона следует действовать осторожно. Ни в коем случае нельзя приближаться к фрагментам или касаться их, следует незамедлительно звонить по телефону 112.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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