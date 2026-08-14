14 августа 2026, 11:16

Тимати (фото: Instagram* @timatiofficial)

Тимати за два десятилетия прошел путь от участника «Фабрики звезд» до крупного предпринимателя, но вместе с успехом получил репутацию одного из самых скандальных артистов страны. Конфликты с коллегами, политические заявления, уход из Black Star, санкции и слухи о нежелании делить состояние при разводе — его история далека от спокойной. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание От «Фабрики звезд» до собственной империи: биография Тимати «Среднестатистический лох»: скандал Тимати с Джиганом «Тебе не стыдно?»: конфликт Тимати с Биланом «Каждая тварь ответит за свои слова»: скандал Тимати с Хабибом Политика и санкции Почему Тимати не женится на матерях своих детей Как Тимати живет сейчас

От «Фабрики звезд» до собственной империи: биография Тимати

Тимати (фото: Instagram* @timatiofficial)

«Среднестатистический лох»: скандал Тимати с Джиганом

«На фото собирательный образ среднестатистического лоха, который на последние деньги приехал на Юг Франции, взял у знакомых машину, чтобы сфоткаться и выложить снимок с модной геолокацией, чтобы все в ленте смотрели и завидовали его крутости. Чужие лодки, чужие тачки, чужое шампанское. Чужая жизнь, которая имеет место лишь на фото в ленте».

«Тебе не стыдно?»: конфликт Тимати с Биланом

«Яночка, тебе самой не стыдно за своего артиста? <…> То, что он, не стесняясь, выходит на сцену «под воздействием психотропных веществ» к молодой аудитории на вечерних концертах, где полно детей в зале, на мой взгляд, отвратительно! Если вдруг есть проблема с деньгами, я могу помочь определить Диму в любой лучший реабилитационный центр страны», — обрился Тимати к Яне Рудковской.

Тимати (фото: Instagram* @timatiofficial)

«Каждая тварь ответит за свои слова»: скандал Тимати с Хабибом

«Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо. У каждого бойца или артиста есть свой зритель, так что я считаю дискуссии глупостью, — написал артист.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, типа, я не имею права на своё мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что — нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — написал боец.

Политика и санкции

Тимати (фото: Instagram* @timatiofficial)

«Пешком с Арбата и до площади Гагарина,

Там хлопну бургер за здоровье Собянина»

(...)

«Не хожу на митинги — не втираю дичь».

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«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне (плевать — прим. ред.)», — заявил Тимати в своих соцсетях.

Почему Тимати не женится на матерях своих детей

«Тимур — тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета… Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости. Девушки, которые находятся рядом с ним, знают о таком негласном правиле совместной жизни, судя по всему, они не против», — заявил приятель Тимати «СтарХиту», отметив, что при этом все дамы наверняка «правило» принимают, но в душе лелеют надежду всё-таки узаконить отношения.

Тимати и Валентина Иванова с дочерью Эммой (фото: Instagram* @timatiofficial)

«Он давно женат на Симоне, она не отпустит его никуда и никому он не достанется»;



«Все его женщины — просто сурмамы с контрактом: они ему рожают длинноногих детей, а он за это хорошо платит»;



«Какой бред. Давно существует брачный контракт, который мог бы его деньги обезопасить. Он просто трус»;



«Это не девушки его, и уж конечно не потенциальные невесты, а наложницы, как их раньше называли. И они это, разумеется, прекрасно понимают, вот и не перечат, их мнение Юнусову с самого начала не интересно. Он если и женится, то на тетке с активами, а не таких модельках без кола, и без двора»;



«Может и прав с одной стороны. В этих разводах, делении имущества нет ничего хорошего, одни нервы! А детей он обеспечит и так, голыми не оставит!»

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Как Тимати живет сейчас

«Я по большому счету сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами. Не хочу застрять в цикле гастролей до 60–70 лет», — признался артист.