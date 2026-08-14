Конфликты с Джиганом и Биланом, властная мать и санкции Евросоюза: скандальная слава Тимати. Почему матерей его детей называют наложницами?
Тимати за два десятилетия прошел путь от участника «Фабрики звезд» до крупного предпринимателя, но вместе с успехом получил репутацию одного из самых скандальных артистов страны. Конфликты с коллегами, политические заявления, уход из Black Star, санкции и слухи о нежелании делить состояние при разводе — его история далека от спокойной. Подробности – в материале «Радио 1».
От «Фабрики звезд» до собственной империи: биография Тимати
Тимур Юнусов родился в Москве в 1983 году. В юности занимался музыкой, брейк-дансом и хип-хопом, некоторое время жил в США, где окончательно увлекся рэп-культурой.
В конце 1990-х Тимати познакомился с Децлом и помогал ему с записью альбома «Кто ты». В 2004 году он пришел на «Фабрику звезд-4», где вместе с Домиником Джокером, Ратмиром Шишковым и Настей Кочетковой оказался в группе «Банда».
После проекта Тимати начал сольную карьеру. Его дебютный альбом «Black Star» вышел в 2006 году и сразу вызвал обвинения в плагиате: обложку сравнивали с пластинкой Тупака «Until the End of Time», а бит песни «Зомби» — с работами американского дуэта Clipse.
В том же году Тимати вместе с Павлом Курьяновым основал Black Star Inc. Музыкальный лейбл постепенно превратился в крупный холдинг: под брендом появились одежда, рестораны, автомойки, барбершопы, тату-студии, картинг и другие проекты.
В 2020 году Тимати объявил об уходе из Black Star. Он объяснил решение тем, что компания стала слишком большой и потеряла «камерный шарм». При этом артист сохранил часть активов.
По данным Forbes, в 2021 году Тимати заработал 10,4 млн долларов, заняв четвертое место среди российских звезд шоу-бизнеса и спорта.
В 2022 году он вместе с ресторатором Антоном Пинским выкупил российские активы Starbucks и перезапустил их под брендом Stars Coffee. В 2023 году партнеры приобрели франчайзинговые рестораны Domino's Pizza в России.
«Среднестатистический лох»: скандал Тимати с Джиганом
Тимати неоднократно оказывался в центре громких конфликтов. В 2015 году он высмеял бывшего друга Джигана, обвинив его в демонстративной роскоши. Поводом стала фотография Джигана во Франции.
Тимати сопроводил собственный пост резким текстом:
«На фото собирательный образ среднестатистического лоха, который на последние деньги приехал на Юг Франции, взял у знакомых машину, чтобы сфоткаться и выложить снимок с модной геолокацией, чтобы все в ленте смотрели и завидовали его крутости. Чужие лодки, чужие тачки, чужое шампанское. Чужая жизнь, которая имеет место лишь на фото в ленте».
Этот конфликт стал одним из эпизодов напряженных отношений Тимати с коллегами по шоу-бизнесу.
«Тебе не стыдно?»: конфликт Тимати с Биланом
Еще один скандал произошел после концерта Димы Билана, где артисту стало плохо. Тимати публично обвинил его в выходе на сцену под воздействием психотропных веществ и обратился к Яне Рудковской.
«Яночка, тебе самой не стыдно за своего артиста? <…> То, что он, не стесняясь, выходит на сцену «под воздействием психотропных веществ» к молодой аудитории на вечерних концертах, где полно детей в зале, на мой взгляд, отвратительно! Если вдруг есть проблема с деньгами, я могу помочь определить Диму в любой лучший реабилитационный центр страны», — обрился Тимати к Яне Рудковской.
Рудковская заявила о намерении подать в суд, назвав происходящее пиаром и «грязными методами». До судебного разбирательства дело в итоге не дошло.
«Каждая тварь ответит за свои слова»: скандал Тимати с Хабибом
В 2018 году концерт Егора Крида и MC Дони в Дагестане отменили после угроз физической расправы со стороны религиозных радикалов.
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену коротко: «Невелика потеря». Тимати выступил против позиции бойца, заявив, что артистов нельзя запрещать только потому, что они кому-то не нравятся:
«Поддерживать волну, что артисты не должны приезжать, потому что они не нравятся лично тебе, это как-то неправильно. Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо. У каждого бойца или артиста есть свой зритель, так что я считаю дискуссии глупостью, — написал артист.
Ответ Нурмагомедова оказался значительно жестче:
«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас. А если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю. Но говорить мне, типа, я не имею права на своё мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что — нет. Для этого у меня есть другие люди, с кем я советуюсь и к кому прислушиваюсь. Вы можете проводить свои грёбаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я всегда буду говорить. Отдельно хочу обратиться к Мужчинам Дагестана. Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — написал боец.
Тимати обвинил Нурмагомедова в «разжигании межнациональных конфликтов на почве религиозных соображений», но позже заявил, что «конфликт исчерпан».
Политика и санкции
В 2019 году Тимати и Гуф выпустили клип «Москва», который зрители восприняли как поддержку мэра Сергея Собянина перед выборами.
В песне звучали строки:
«Пешком с Арбата и до площади Гагарина,
Там хлопну бургер за здоровье Собянина»
(...)
«Не хожу на митинги — не втираю дичь».
Видео собрало более миллиона дизлайков и было удалено с YouTube. Скандал отразился и на ресторанном бизнесе: партнеры Black Star отмечали падение выручки.
В 2020 году Тимати окончательно вышел из Black Star. Сам артист говорил о желании начать все с чистого листа, а его бывший партнер Павел Курьянов утверждал, что творчество Тимати мешало развитию других артистов лейбла.
Тимати открыто поддерживал президента России Владимира Путина, в 2012 и 2018 годах был его доверенным лицом, а также записал песню «Лучший друг» со словами «Мой лучший друг — это президент Путин».
После начала специальной военной операции он поддержал решение российских властей и 18 марта 2022 года участвовал в митинге-концерте в «Лужниках». После этого Латвия запретила ему въезд, а Украина внесла рэпера в санкционный список.
Пластика, биполярка и интерес разведённого Диброва: скандалы 18-летней дочери Даны Борисовой. Что известно о беременности Полины Аксеновой?
В апреле 2026 года Тимати попал под 20-й пакет санкций Евросоюза. Сам артист заявил:
«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне (плевать — прим. ред.)», — заявил Тимати в своих соцсетях.
Почему Тимати не женится на матерях своих детей
Тимати — многодетный отец, но официально никогда не был женат. Дочь Алиса родилась в отношениях с Аленой Шишковой, сын Ратмир — от Анастасии Решетовой, а дочь Эмма — от Валентины Ивановой.
С Ивановой рэпер начал встречаться в 2022 году. В 2023-м подарил ей Porsche 911 Carrera, а в 2025 году у пары родилась дочь. Несмотря на слухи о свадьбе, официального брака нет.
Источник из окружения Тимати объяснил это страхом потерять активы при разводе:
«Тимур — тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета… Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости. Девушки, которые находятся рядом с ним, знают о таком негласном правиле совместной жизни, судя по всему, они не против», — заявил приятель Тимати «СтарХиту», отметив, что при этом все дамы наверняка «правило» принимают, но в душе лелеют надежду всё-таки узаконить отношения.
Есть и другая версия — якобы на решение Тимати влияет его мать Симона Юнусова. Но она неоднократно отрицала контроль над личной жизнью сына.
В комментариях под публикациями о рэпере звучали самые разные предположения:
«Он давно женат на Симоне, она не отпустит его никуда и никому он не достанется»;
«Все его женщины — просто сурмамы с контрактом: они ему рожают длинноногих детей, а он за это хорошо платит»;
«Какой бред. Давно существует брачный контракт, который мог бы его деньги обезопасить. Он просто трус»;
«Это не девушки его, и уж конечно не потенциальные невесты, а наложницы, как их раньше называли. И они это, разумеется, прекрасно понимают, вот и не перечат, их мнение Юнусову с самого начала не интересно. Он если и женится, то на тетке с активами, а не таких модельках без кола, и без двора»;
«Может и прав с одной стороны. В этих разводах, делении имущества нет ничего хорошего, одни нервы! А детей он обеспечит и так, голыми не оставит!»
При этом Валентина Иванова и Симона Юнусова поддерживают близкие отношения, что также становилось поводом для разговоров о возможной свадьбе.
Брак с «инфантильным мальчиком-подростком», сравнение с известной актрисой и нашумевший трек «Всё решено»: повороты судьбы певицы Elvira T
Как Тимати живет сейчас
В последние годы Тимати все больше сосредоточен на бизнесе. В 2024 году он признавался:
«Я по большому счету сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами. Не хочу застрять в цикле гастролей до 60–70 лет», — признался артист.
Сегодня музыка отошла для Тимати на второй план, а главными направлениями его публичной деятельности остаются бизнес, политика и участие в громких историях. При этом скандалы вокруг артиста, судя по всему, никуда не исчезают.