Поражение подстанции под Прилуками, удары по логистике ВСУ и зачистка укрытий под Харьковом: последние новости СВО на 24 ноября
Российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре и логистике украинских формирований на нескольких направлениях. Поражены объекты энергетики и морские суда с военными грузами, нарушена работа железнодорожного транспорта, уничтожены пункты управления беспилотниками, узлы связи, опорные пункты и укрытия с личным составом противника. На ряде участков фронта сорвана ротация украинских подразделений ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 699 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 24 ноября российские беспилотники поразили объекты энергетики, топливной инфраструктуры и морские суда, работавшие на украинскую армию. Так, согласно данным Минобороны РФ, в населенном пункте Прилуки Черниговской области выведена из строя подстанция 110 кВ, питавшая предприятия украинского ВПК. Юго-западнее Одессы уничтожен сухогруз, перевозивший военные грузы.
Также в течение дня в Харьковской области, вблизи города Мерефа, был атакован железнодорожный локомотив, используемый для транспортировки вооружения и военной техники.
Дроны «Севера» уничтожили логистику ВСУ на СумщинеРасчёты ударных беспилотников 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» продолжают огневое поражение целей украинских формирований в Сумской области. Инженеры-техники подбирают боеприпасы под характер каждого объекта. Минувшим днем воздушная разведка выявила и передала координаты обнаруженных целей на командный пункт и операторам дронов для нанесения удара по врагу. FPV-дроны ликвидировали живую силу противника, боевую бронированную машину, автомобили повышенной проходимости и НРТК, задействованные для доставки личного состава, провианта, материальных средств, горюче-смазочных материалов и боекомплекта на позиции ВСУ.
Кроме того, ВС РФ вскрыли и ликвидировали пункты управления дронами, терминалы «Старлинк», скопления пехоты и техники противника на Сумском направлении. Удары были нанесены реактивными системами залпового огня «Град» и ударными дронами разных типов. Потеря управления дронами, спутниковой связи и живой силы подрывает координацию подразделений ВСУ на этом участке фронта и помогает расширять буферную зону безопасности.
Срыв ротации ВСУ на Краснолиманском направленииБойцы разведподразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» засекли в районе Райгородка Краматорского района ДНР передвижение украинских боевиков, мототехники и наземных роботов. Для нейтрализации обнаруженных целей были незамедлительно задействованы ударные FPV-дроны. Объективный контроль в реальном времени зафиксировал уничтожение наземного робототехнического комплекса, квадроцикла и живой силы противника.
Ликвидация опорных пунктов ВСУ на ЗапорожьеОператоры беспилотников группировки «Восток» в ходе воздушной разведки заметили перемещение украинских групп между укреплениями в Запорожской области. Проследив за передвижением противника, вскрыта сеть опорников с блиндажами, укрытиями и ходами сообщения, где ВСУ размещали личный состав и копили резервы у передовых рубежей.
По информации Минобороны РФ, данные незамедлительно переданы расчётам 122-мм буксируемых гаубиц Д-30. Артиллеристы серией ударов поразили блиндажи, укрытия и места сосредоточения пехоты. Разрушение оборонительных сооружений подорвало устойчивость украинских позиций и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений ВС РФ.
«Ураган» накрыл укрытия ВСУ под ХарьковомРеактивная артиллерия группировки «Запад» поражает батареи, бронированную технику мотопехоты и танков в местах сосредоточения и на марше, разрушает пункты управления, опорники, узлы связи, склады боеприпасов и ГСМ в зоне СВО. Мобильность РСЗО «Ураган» позволяет выполнять задачи за минуты: расчёт получает координаты, занимает позицию, наводит оружие, производит залп и меняет дислокацию.
Вчера днём установки 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии уничтожили замаскированные укрытия с личным составом ВСУ в Харьковской области. Воздушная разведка беспилотниками выявила места базирования противника и передала данные на командный пункт. Получив целеуказание, расчёт выдвинулся на позицию, развернул установку и отправил 220-мм снаряды по целям на расстоянии более 25 километров. После огневого налёта установка сменила позицию во избежание контратаки.