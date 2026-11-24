24 ноября 2026, 10:05

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре и логистике украинских формирований на нескольких направлениях. Поражены объекты энергетики и морские суда с военными грузами, нарушена работа железнодорожного транспорта, уничтожены пункты управления беспилотниками, узлы связи, опорные пункты и укрытия с личным составом противника. На ряде участков фронта сорвана ротация украинских подразделений ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Дроны «Севера» уничтожили логистику ВСУ на Сумщине Срыв ротации ВСУ на Краснолиманском направлении Ликвидация опорных пунктов ВСУ на Запорожье «Ураган» накрыл укрытия ВСУ под Харьковом Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Дроны «Севера» уничтожили логистику ВСУ на Сумщине

Срыв ротации ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация опорных пунктов ВСУ на Запорожье

«Ураган» накрыл укрытия ВСУ под Харьковом

Успехи группировки войск «Центр»