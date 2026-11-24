24 ноября 2026, 01:31

Собянин: Силы ПВО сбили девять беспилотников на подлёте к Москве

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны РФ сбили девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.