Силы ПВО сбили девять БПЛА на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ сбили девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
Информация об уничтожении украинских дронов появилась в 01:05 по московскому времени. Собянин уточнил, что в настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Сведений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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