24 ноября 2026, 08:57

Андрей Косолапов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Рэпер Макан, настоящее имя которого Андрей Косолапов, получил звание младшего сержанта во время срочной службы в Росгвардии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.