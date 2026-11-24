Рэпер Макан получил звание младшего сержанта во время службы
Рэпер Макан, настоящее имя которого Андрей Косолапов, получил звание младшего сержанта во время срочной службы в Росгвардии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Командование повысило музыканта после его первого выступления в Государственном Кремлевском дворце. Там он исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» в сопровождении оркестра и детского хора. Концерт приурочили к юбилею Росгвардии.
Тогда же Макан получил нагрудный знак «За отличие в службе» II степени. Этой награды его удостоили за высокие результаты в боевой подготовке, утверждает SHOT. Ранее артист поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта.
Незадолго до окончания службы исполнитель подарил сослуживцам финскую сауну. Канал оценил ее стоимость в 3 миллиона рублей. Парилку установили в Центре специального назначения «Витязь» в Балашихе. По сведениям SHOT, ею преимущественно пользуются контрактники перед отправкой в зону СВО.
Завершить срочную службу Макан должен на этой неделе. После демобилизации рэпер планирует отправиться в тур.
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