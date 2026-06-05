Поражение подземных укрытий, сорванный артиллерийский удар и охота на «Бабу-Ягу»: последние новости СВО на 5 июня
Ночь на 5 июня отметилась масштабной работой систем противовоздушной обороны, а на нескольких направлениях российские подразделения продолжили наносить удары по выявленным объектам и технике противника. В центре внимания оказались уничтоженные беспилотники, поражение пунктов управления БПЛА, артиллерийских позиций и опорных пунктов ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Точный удар по пункту управления БПЛА
На Краснолиманском направлении расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный опорный пункт противника, где находился пункт управления беспилотниками ВСУ.
После получения координат цели, обнаруженной операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем, расчет оперативно снял маскировку и выдвинулся на огневую позицию. По прибытии артиллеристы выполнили наводку и несколькими точными выстрелами поразили объект.
В результате прямого попадания пункт управления БПЛА был полностью уничтожен. Корректировка огня и подтверждение поражения цели велись в режиме реального времени с использованием разведывательных беспилотников. После выполнения задачи военнослужащие оперативно покинули позицию, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня и ударов FPV-дронов противника.
Удар по подземным укрытиям и опорным пунктам
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» во время воздушной разведки обнаружил подземные места размещения живой силы ВСУ и опорные пункты противника в лесополосах.
Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. После получения целеуказания расчеты 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» заняли закрытые огневые позиции и нанесли удар осколочно-фугасными снарядами.
Взаимодействие между артиллеристами и разведывательными беспилотниками обеспечивалось штатными отечественными системами связи и управления. В результате удара были уничтожены опорные пункты в лесополосе и находившаяся там живая сила ВСУ. По данным военных, это лишило противника возможности удерживать указанный рубеж обороны.
Группировка «Восток» сработала против «Бабы-Яги»
Во время воздушной разведки операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявили вражеский дрон типа R-18, двигавшийся в сторону позиций российских штурмовых подразделений с подвесными боеприпасами.
После получения информации о воздушной цели операторы ударных БПЛА выдвинулись на заранее подготовленную позицию и запустили FPV-дрон. В результате точного попадания октокоптер типа «Баба-Яга» был уничтожен.
Момент поражения цели зафиксировали средства объективного контроля. В ходе выполнения задачи расчеты разведывательных и ударных беспилотников использовали штатные отечественные средства связи и управления.
По данным военных, слаженная работа и высокий профессионализм расчетов войск беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» не позволяют вражеским беспилотникам доминировать над линией боевого соприкосновения и создают условия для продвижения штурмовых подразделений на Запорожском направлении.
Сорванный артиллерийский удар
Военнослужащие подразделений разведки и беспилотной авиации группировки войск «Восток» предотвратили попытку противника нанести огневое поражение российским артиллерийским орудиям в Запорожской области.
Во время дежурства расчеты радиолокационных комплексов артиллерийской разведки зафиксировали траектории полета снарядов, выпущенных со стороны позиций ВСУ. Это позволило определить местоположение огневых позиций противника.
Полученная информация была передана на командный пункт, после чего данные поступили расчетам ударных беспилотников. Операторы дронов нанесли огневое поражение по выявленной артиллерии противника.
Кроме того, был уничтожен автоматический станковый гранатомет, замаскированный в лесополосе и препятствовавший продвижению штурмовых групп мотострелковых подразделений. Корректировка ударов и фиксация поражения целей непрерывно велись с использованием штатных отечественных систем связи и управления.
По информации военных, эффективная работа подразделений беспилотной авиации позволила своевременно пресечь артиллерийские удары и ликвидировать скрытые огневые точки противника.
«Панцирь-С» на боевом дежурстве
Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» во время несения боевого дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника.
Для поражения воздушных целей комплекс оснащен 12 зенитными ракетами, а также двумя двуствольными пушками калибра 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет уничтожать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Военнослужащие регулярно меняют позиции, а после прибытия на новое место способны всего за 10 секунд перевести комплекс из дежурного режима в боевой.
Небо под контролем: более сотни беспилотников сбиты за ночь
В период с 20:00 мск 4 июня до 07:00 мск 5 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.