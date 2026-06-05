05 июня 2026, 08:44

Фото: Минобороны РФ

Ночь на 5 июня отметилась масштабной работой систем противовоздушной обороны, а на нескольких направлениях российские подразделения продолжили наносить удары по выявленным объектам и технике противника. В центре внимания оказались уничтоженные беспилотники, поражение пунктов управления БПЛА, артиллерийских позиций и опорных пунктов ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Точный удар по пункту управления БПЛА Удар по подземным укрытиям и опорным пунктам Группировка «Восток» сработала против «Бабы-Яги» Сорванный артиллерийский удар «Панцирь-С» на боевом дежурстве Небо под контролем: более сотни беспилотников сбиты за ночь

Точный удар по пункту управления БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Удар по подземным укрытиям и опорным пунктам

Группировка «Восток» сработала против «Бабы-Яги»

Фото: Минобороны РФ

Сорванный артиллерийский удар

Фото: Минобороны РФ

«Панцирь-С» на боевом дежурстве

Фото: Минобороны РФ

Небо под контролем: более сотни беспилотников сбиты за ночь