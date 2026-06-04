Путин озвучил условия завершения конфликта на Украине

04 июня 2026, 23:51

Путин: Киев должен пойти на компромиссы для завершения конфликта

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Вооруженное противостояние на Украине может быстро прекратиться, если Киев примет компромиссы, которые обсуждались на саммите в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.





Слова главы российского государства прозвучали на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По его мнению, сейчас необходимо отталкивать от договоренностей, достигнутых в рамках двусторонней встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в августе прошлого года.



«Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона, и конфликт быстро придет к своему естественному завершению», — подчеркнул Путин.