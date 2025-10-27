Порнография, ЛГБТ* и педофилия: как живет скандально известный писатель Владимир Сорокин после отъезда из России
Писатель и драматург Владимир Сорокин, уехавший из России после начала специальной военной операции, продолжает жить в Германии. За рубежом, по его словам, он испытывает финансовые трудности и не может позволить себе даже бытовые вещи. В новом интервью Сорокин сравнил алкоголь с водой и признался, что тоскует по вещам, оставленным в Москве. О том, как сегодня живет писатель и что говорит про СВО, расскажет «Радио 1».
Отъезд из России и поддержка УкраиныДо 2022 года Владимир Сорокин жил на две страны — в России и Германии, куда частично перебрался после событий 2014 года. Ещё тогда он активно высказывался против воссоединения Крыма с РФ и подписал петицию против этого шага. С началом СВО писатель публично осудил действия России, подчеркнув, что «его ноги больше не будет в РФ». С тех пор он открыто поддерживает Украину, а в западных СМИ делает русофобские заявления, пытаясь закрепиться на немецком литературном рынке.
Русофобские публикации и попытка закрепиться в ЕвропеПереехав за границу, Сорокин стал активно публиковаться в ведущих немецких изданиях, включая Süddeutsche Zeitung. В 2022 году там вышел его материал под заголовком «Наша война», в котором писатель призывал Европу помогать Киеву и утверждал, что «это касается каждого». В тех же статьях Сорокин предрекал скорый экономический крах России и утверждал, что россияне «рано или поздно поймут свою ошибку».
До СВО его творчество в Германии почти не пользовалось спросом: редкие литературные вечера проходили при участии переводчиков, а публика интересовалась писателем скорее из любопытства, чем из восхищения.
Скандал с аукционом и обвинения в поддержке ВСУОсенью 2023 года Владимира Сорокина, Людмилу Улицкую* и Виктора Ерофеева обвинили в косвенном финансировании Вооружённых сил Украины. Поводом послужила продажа книги с их автографами на благотворительном аукционе в поддержку «Легиона "Свобода России"»**. Представители движения «Зов народа» потребовали признать писателей спонсорами терроризма и перекрыть им любые источники дохода в России.
Сами Сорокин, Улицкая* и Ерофеев назвали обвинения абсурдными. По их словам, книга с автографами была подарена галеристу Марату Гельману***, который самостоятельно решил выставить её на продажу.
«Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману*** книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — заявили авторы в коллективном обращении.
Запрет книг и цензура в РоссииПосле скандала положение писателя в России окончательно ухудшилось. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил ужесточить законодательство об иноагентах.
Весной 2024 года издательство Эксмо-АСТ прекратило сотрудничество с Владимиром Сорокиным. Экспертный центр при Российском книжном союзе выявил в его произведениях «информацию, запрещённую к распространению».
Ранее ряд издателей отказались работать с автором из-за наличия в его книгах пропаганды ЛГБТ****.
Общественные организации не раз обращались в МВД с просьбой проверить все романы Сорокина на предмет пропаганды ЛГБТ**** и педофилии. Сам писатель отвечал на это заявлениями о «свободе литературы», утверждая, что «искусство не подчиняется цензуре и законам».
Долгая история скандалов вокруг творчества СорокинаВладимир Сорокин давно известен своими провокационными произведениями. Ещё в 2002 году против него возбуждалось уголовное дело по статье 242 УК РФ за распространение порнографических материалов. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, но с тех пор имя автора прочно закрепилось в списке самых спорных фигур современной русской литературы.
К 2024 году публикации Сорокина в немецкой прессе стали выходить всё реже. Европейские редакции утратили интерес к «сказкам о страшной России», а его книги перестали приносить ощутимый доход.
Лишившись российских издательств и аудитории, писатель столкнулся с финансовыми проблемами. Именно тогда он впервые заговорил о ностальгии по Родине.
«Я надеюсь вернуться»: Сорокин о РоссииВ интервью весной 2025 года Владимир Сорокин заявил, что не считает себя эмигрантом и надеется однажды вернуться домой.
Эти слова прозвучали в контексте его жалоб на тяжёлое материальное положение: писатель признался, что не может позволить себе даже элементарные вещи вроде винилового проигрывателя. После запрета книг и падения интереса за границей Сорокин остался без стабильного дохода.
При этом у автора сохранились активы в России — несколько квартир в Москве и большой загородный дом в Подмосковье. Особняк, расположенный в лесном массиве, был приобретён им в 2001 году, на пике литературной популярности. В нём Сорокин жил до 2014 года, а теперь, по слухам, недвижимость простаивает.
Сам писатель вместе с женой проживает в Берлине, а его дочь с семьёй переехала в США.