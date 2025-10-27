«Жар, температура»: Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за атаки кибермошенников

27 октября 2025, 04:31

Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за атаки кибермошенников

Ольга Бузова (Фото: Telegram / @byzovahouse)

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о повторном взломе своего аккаунта в социальной сети. Звезда чувствует сильное моральное и физическое истощение из-за сложившейся ситуации, передает «Стархит».





Злоумышленники, завладевшие страницей артистки, используют её профиль для мошенничества, выманивая деньги у подписчиков. Примечательно, что это уже второй случай взлома за короткий промежуток времени.



В своём обращении к поклонникам певица поделилась, что находится в Китае, где, вероятно, проходят съёмки нового реалити-шоу с её участием. Однако здоровье артистки, с ее словам, серьезно подорвано.



«Мои хорошие, я добралась до места, где буду жить больше месяца. Наверное, все разбирать буду уже завтра, потому что у меня такое ощущение, что на нервной почве у меня поднялись жар, температура, и я чувствую себя совсем не ладно», — высказалась Бузова в свое Телеграм-канале.