«Пошёл убивать русских»: как звезда «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ВСУ и почему не оставил семью на Украине
Комик Игорь Ласточкин хорошо запомнился поклонникам КВН и проекта «Однажды в России». Несколько лет назад он заявлял о важности единства, а в этом году вступил в ряды ВСУ. Как артист относится к россиянам, почему его раскритиковали на Украине и как он прервал общение с самыми близкими родственниками из-за их политической позиции – читайте в материале «Радио 1».
Как Игорь Ласточкин оказался на Украине
Будущий артист родился в Казахстане 21 ноября 1986 года. Затем жил в Узбекистане, но уже в юности окончательно переехал на Украину. Там он обосновался, получил высшее образование, планируя работать в нефтяной сфере.
Во время учёбы он увлёкся студенческой самодеятельностью и вступил в вузовскую команду КВН. Он прошёл длительный путь от низших лиг до крупных соревнований. Но настоящая популярность к Ласточнику пришла благодаря выступлениям в России.
Карьера
Начинающего комика заметили команды «+5» и «Стальной проект». В 2008 году он пополнил состав «Сборной Днепропетровска» и вскоре стал её капитаном. Его номер «Первокурсник» без слов, но с выразительной актёрской игрой, моментально привлёк внимание зрителей.
Особенно популярной стала серия миниатюр «Игорь и Лена», где вместе с Владимиром Борисовым он обыгрывал бытовые и жизненные ситуации. В 2013 году команда стала вице-чемпионом Высшей лиги КВН и получила широкое признание.
Но как же Ласточкину удавалось работать и на Украине, и в России? В большой шоу-бизнес артиста привела его харизма. Сначала его позвали в Comedy Club Dnepr Style, а в 2014 году он стал участником российского шоу «Однажды в России».
Одновременно с этим он продолжал работать на украинском телевидении, участвуя в проектах «Лига смеха», «Прозрачный гонщик» и «Стояновка».
Также какое-то время Ласточкин работал с «Кварталом 95», который принадлежал тогда ещё не связанному с политикой Владимиру Зеленскому.
Отношение Ласточкина к России
Несмотря на то, что именно российские проекты принесли Ласточкину широкую популярность, позже он начал негативно высказываться о работе в России. Он утверждал, что якобы был связан очень жёсткими финансовыми условиями продюсерских контрактов, называя это «денежным рабством».
Постепенно артист заговорил и о моральном давлении, которое, по его словам, оказывала на него работа в России.
Личная жизнь
Со своей будущей женой Анной Ласточкин познакомился ещё во время учебы – они жили в одном общежитии. Пара поженилась 3 июня 2011 года.
В 2014 году у них родился сын Радмир. Комик не раз подчеркивал, что именно поддержка супруги помогла ему пережить непростой период после ухода из российских проектов.
Почему Ласточкин прекратил общаться с отцом и братом
После начала спецоперации на Украине в 2022 году отец и брат Ласточкина приняли решение остаться в России. Тогда артист полностью прервал с ними связь.
Он рассказывал, что помогал отцу справиться с алкоголизмом, но позже тот стал отправлять ему видеоролики с российскими политическими комментариями, что спровоцировало между ними конфликт на почве разногласий.
Кроме того, Ласточкин отмечал, что семья не проявляла интересе к его судьбе и не беспокоилась о его нахождении на Украине. Это тоже стало решающим фактором в разрыве отношений.
Эмиграция семьи Ласточкина в США
После начала конфликта украинские СМИ активно писали, что семья артиста уехала жить в США. Он помог им материально на первое время, ожидая, что жена сможет найти работу. Сам Ласточкин в это время жил на сбережения, поскольку работы не было.
Сын артиста учится в бесплатной школе, а власти Штатов предоставили семье фудкарты, которых, как говорил Ласточкин, «в целом хватает».
Вступление в ВСУ
В феврале 2025 года Игорь Ласточкин объявил о вступлении в Вооруженные силы Украины. Он опубликовал фото с военным билетом и автоматом АК-74, подписав: «Сложные времена рождают сильных людей!» и добавив хештег «один из 4%», что стало отсылкой к словам Дональда Трампа о рейтинге Зеленского.
На Украине его решение восприняли неоднозначно. Некоторые сочли, что он слишком долго тянул, поскольку вступил в армию лишь спустя три года с начала СВО, а другие упомянули ему многолетнюю работу в российском шоу-бизнесе.
Также Ласточкин ещё до появления в рядах украинских войск финансово помогал солдатам ВСУ.