Певица Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные средства

20 ноября 2025, 01:20

«Ъ»: Долина передала мошенникам не только свои сбережения, но и заемные средства

Лариса Долина (Фото: Instagram* ​@larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина, став жертвой крупного мошенничества, потеряла не только деньги от продажи квартиры, но и свои заемные средства. Об этом сообщает газета «Коммерсант» («Ъ»).





Певица давала показания в Балашихинском городском суде 19 ноября. Разбирательство шло по делу об афере с квартирой артистки. На заседании звезда подтвердила информацию, что в прошлом году стала жертвой мошеннических действий.



Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедив Долину, что у нее в скором времени украдут деньги. Квартира тоже могла «оказаться под угрозой». Чтобы «избежать» плачевного сценария, звезде надо было продать жилье и перевести средства на «безопасные счета».



Лариса Долина (Фото: Instagram* ​@larisa.dolina.official)

Более того, артистка верила, что помогает правоохранительным органам в «спецоперации».





«Лариса Долина отдала мошенникам не только свои сбережения и деньги от продажи квартиры, но также заемные средства», — говорится в материале.