Достижения.рф

Певица Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные средства

«Ъ»: Долина передала мошенникам не только свои сбережения, но и заемные средства
Лариса Долина (Фото: Instagram* ​@larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина, став жертвой крупного мошенничества, потеряла не только деньги от продажи квартиры, но и свои заемные средства. Об этом сообщает газета «Коммерсант» («Ъ»).



Певица давала показания в Балашихинском городском суде 19 ноября. Разбирательство шло по делу об афере с квартирой артистки. На заседании звезда подтвердила информацию, что в прошлом году стала жертвой мошеннических действий.

Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедив Долину, что у нее в скором времени украдут деньги. Квартира тоже могла «оказаться под угрозой». Чтобы «избежать» плачевного сценария, звезде надо было продать жилье и перевести средства на «безопасные счета».

Лариса Долина (Фото: Instagram* ​@larisa.dolina.official)
Более того, артистка верила, что помогает правоохранительным органам в «спецоперации».

«Лариса Долина отдала мошенникам не только свои сбережения и деньги от продажи квартиры, но также заемные средства», — говорится в материале.
Адвокат Зернов раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России
Адвокат Зернов раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России
В марте 2025 года квартиру Долине вернули. Новые показания артистки должны помочь следствию окончательно установить обстоятельства схемы обмана и привлечь виновных к ответственности.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством российской певице Ларисе Долиной и ее представителю.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0