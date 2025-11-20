Певица Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные средства
Народная артистка России Лариса Долина, став жертвой крупного мошенничества, потеряла не только деньги от продажи квартиры, но и свои заемные средства. Об этом сообщает газета «Коммерсант» («Ъ»).
Певица давала показания в Балашихинском городском суде 19 ноября. Разбирательство шло по делу об афере с квартирой артистки. На заседании звезда подтвердила информацию, что в прошлом году стала жертвой мошеннических действий.
Аферисты представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедив Долину, что у нее в скором времени украдут деньги. Квартира тоже могла «оказаться под угрозой». Чтобы «избежать» плачевного сценария, звезде надо было продать жилье и перевести средства на «безопасные счета».
Более того, артистка верила, что помогает правоохранительным органам в «спецоперации».
«Лариса Долина отдала мошенникам не только свои сбережения и деньги от продажи квартиры, но также заемные средства», — говорится в материале.
В марте 2025 года квартиру Долине вернули. Новые показания артистки должны помочь следствию окончательно установить обстоятельства схемы обмана и привлечь виновных к ответственности.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством российской певице Ларисе Долиной и ее представителю.